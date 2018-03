Las redes no pasan una: risas y más risas con el nuevo gatillazo de los independentistas con una investidura

La CUP ha tumbado la investidura de Jordi Turull. El candidato no podrá ser investido este jueves 22 de marzo de 2018 como presidente de la Generalitat porque los anticapitalistas no van a apoyar la elección del candidato de Junts per Catalunya--¡'Tururull' que te vi! La CUP anuncia su abstención y dejan a Jordi compuesto y sin presidencia--.

Turull necesitaba que los cuatro diputados de la CUP le apoyaran y no va a ser el caso. En cuanto se ha conocido la decisión de los diputados independentistas, las redes han estallado de risa a base de 'memes'--Así estalla el postureo feminista del 'procès': "Es difícil encontrar a mujeres para puestos de responsabilidad, dale el cargo a la que tenga las tetas más gordas"--.

Parece que La CUP hace tururulll a la investidura. pic.twitter.com/OMnsMfXhXo — Angel Tapia (@tapeich) 22 de marzo de 2018

Me recuerda a Turull ahora mismo pic.twitter.com/TmwDJ6ZFsl — Marta Guillermo (@MartaGuillermo4) 22 de marzo de 2018

Aquesta tarda s’escull el president de la Llaneralitat pic.twitter.com/yFUHSWGRjB — Catalan.Bay 1704 (@CatalanGib) 22 de marzo de 2018

