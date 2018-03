Pablo Iglesias vuelve a hacer el indio defendiendo a los golpistas y en Twitter le fríen a zascas

Era de esperar. Siendo de Podemos y llamándote Pablo Iglesias no queda otra que esperar a ver dónde se forma un charco de fango para ir a revolcarte en él.

Y últimamente, no sólo por las lluvias físicas que han caído, en Cataluña hay formado un auténtico embalse de lodo a cuenta del rancio separatismo. El líder podemita considera que ahí tienen un caladero de votos y no duda en mostrarse siempre del lado de quienes pretenden romper el Estado de Derecho.

Por eso, no sorprende que en Twitter el secretario general de Podemos criticase el encarcelamiento de cinco de los seis golpistas que habían sido citados por el juez Llarena. La sexta, Marta Rovira, optó por fugarse a la idílica Suiza a sabiendas de que la noche del viernes 23 de marzo de 2018 y las siguientes las iba a tener que pasar en la cárcel de Alcalá-Meco.

Es indecente que mientras los corruptos disfrutan de la más escandalosa impunidad, dirigentes catalanes vayan a la cárcel o se exilien. Queremos a Catalunya en una España fraterna. El conflicto catalán se debe resolver políticamente, con diálogo y escucha, no a la fuerza

La reacción en la red del estornino fue inmediata:

Vamos a ver: que tendrá que ver una cosa con la otra? Todos los que están en prisión son corruptos, o la malversación no es corrupción?? A ti, cuando la ley te favorece, de puta madre; cuando no te gusta o favorece, es indecente. No mientas, te mola la dictadura cubana,eh,tonto?