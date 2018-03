Hola Soraya, ¿por qué permites que la guerrilla urbana siembre el caos cortando las carreteras de Cataluña?

El Gobierno de Rajoy los conoce muy bien pero no se atreve a meterle mano. O quizá prefiere por simple calculo electoral que campen a sus anchas.

Los Comités de Defensa de la República catalana entrenan a los ciudadanos para participar y reforzar movilizaciones y cómo protegerse en ellas y en las "revueltas". Y lo hacen a través de los talleres de la organización "En pie de paz", según uno de los últimos informes de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso Europa Press, y en el que vinculan a los CDR con la ANC y Ómnium Cultural.

Estos CDR se plantearon inicialmente como Comités de Defensa del Referéndum y jugaron un papel importante en mantener abiertos los centros de votación el pasado 1 de octubre y también fue relevante su actuación en los cortes de carreteras en la convocatoria de la huelga general en Cataluña del pasado 8 de noviembre, según se desprende del citado informe.

🎥Os vuelvo a dejar mi vídeo de ayer que La Sexta ha obligado a Twitter a borrar: Las mentiras del Procés en minuto y medio.... pic.twitter.com/SlsEneruou — Schuma78 (@Schuma78) 27 de marzo de 2018

Ahora, según apuntan fuentes policiales, también están siendo protagonistas en las movilizaciones que tuvieron lugar ayer en Cataluña, sobre todo en Barcelona, donde 92 personas tuvieron que ser atendidas por los servicios sanitarios, entre ellos 23 agentes de los Mossos d'Esquadra.

Según el informe de Guardia Civil, los miembros de los CDR ya impartieron talleres antes del 1 de octubre en los que dieron instrucciones para llevar a cabo una "resistencia" pacífica en los colegios electorales para defender el referéndum ilegal.

"Si nos mueven uno a uno que nos muevan a todos, así tendremos mucha más fuerza. Si llega el momento intentamos cogernos juntos, para ser una misma persona", era una de las consignas.

La AP-7 a la altura de Figueres cortada en los dos sentidos por los CDR bloqueando el paso de camiones y turistas. Coacción y vocación violenta sin denuncia de los partidos indepes en el tramo final del proces — joan lopez alegre (@joanlopezalegre) 27 de marzo de 2018

TALLERES A TRAVES DE LA ORGANIZACIÓN "EN PIE DE PAZ"

Sin embargo, "estos talleres empezaron a cobrar una mayor importancia con su divulgación a través de redes sociales, por medio de la organización "en peu de paz" (en pie de paz), cuyos integrantes se encargaron de impartirlos en las asambleas de los diferentes CDRs", expone el informe del instituto armado, quien aporta numerosas pruebas incluyendo la presentación de la citada organización "En pie de paz".

Si los CDR (CUP+Arran et allii) piensan q pueden intimidar a los jueces y fiscales españoles, deberían preguntar a su amigo @ArnaldoOtegi si se doblegaron a pesar d ser amenazados y asesinados por ETA. La democracia no se doblega frente a sus enemigos. Se enfrenta y les derrota. — Jordi Cañas (@jordi_canyas) 25 de marzo de 2018

Sus integrantes la definieron como una "iniciativa social para extender y promover la resistencia pacífica y no violenta en defensa de las libertades". Entre ellos, hay destacados dirigentes de Omnium. De hecho, la Guardia Civil vincula los CDR a estas dos organizaciones independentistas, ANC y Ómnium, cuyos máximos dirigentes, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, se encuentran en prisión desde octubre pasado.

Los talleres impartidos son los siguientes: Cómo fortalecer las movilizaciones; Cómo actuar y cómo protegernos en movilizaciones; Estrategia no violenta de liberación en 10 pasos; Cómo cuidarnos en tiempos de revuelta; Cuáles son las actitudes de la fuerza no violenta; La no violencia en las Redes; Criterios para evaluar que una acción es no violenta, coherente y efectiva.

En el informe entregado por la Guardia Civil al Tribunal Supremo se aportan pruebas de cómo fueron impartidos estos talleres en las asambleas que tuvieron lugar en los distintos CDRs.

ORGANIZACIÓN DE LOS CDRs

El instituto armado expone que los CDRs estaban inicialmente organizados por localidades y, con motivo de la importancia que tomaron, se llevó a cabo una coordinación por comarcas y núcleos de población más grandes. Finalmente se creó una coordinación de CDRs de toda Cataluña, al objeto de llevar a cabo la "operación fronteras", que consistió en el corte de carreteras.

Añaden, en este sentido, que como ejemplo de su capacidad de movilización y ejecución está la convocatoria de la huelga del 8 de noviembre, que trajo consigo la resistencia activa del corte de calles y carreteras".

OJO Según Vilaweb los CDR han ocupado la sede de la subdelegacion del Gobierno en Girona pic.twitter.com/t2GzP9xyLT — Carles Enric (@carlesenric) 25 de marzo de 2018

Según el documento al que ha tenido acceso Europa Press, con motivo e la organización a nivel nacional de los Comités de Defensa de la República se creó el usuario CDR Cataluña en las redes sociales, que se corresponde con la cuenta en la red social Twitter ""CDRCatOficial".

En una de las entrevistas que el Instituto Armado aporta al juez, un miembro del CDR de Gracia llamado Pol Castellví, explica que crearon un sistema de comunicación "hasta ahora nunca visto". "Gente de todas las edades que tiene todas las aplicaciones habidas y por haber, desde Telegram, Signal, grupos de whatsapp", exponía.

Este integrante de CDR también aclaraba que se habían "reutilizado los canales de comunicación de las escuelas" que organizaron para el 1 de octubre y las de toda la vida en el "tejido vecinal" como "asambleas de barrio, en la calle...".