Brutal repaso de José Sacristán a "los tontos del culo" de Podemos: "No tienen ni puta idea de lo que fue el franquismo"

Hacía tiempo que un hombre de izquierdas como el actor José Sacristán ponía a parir a los suyos. Lo hace en una imperdible entrevista en El Español a partir de lo que el actor de La Vaquilla llama "necedades de la izquierda". "Al gilipollas del rapero Valtonyc se le ocurre decir que la gente de ETA son chicos simpatiquísimos: es tonto del culo.--José Sacristán: "Cuidado con las 'portavozas', no jodamos, Irene Montero. Necedades así matan a la izquierda"--

CENSURA EN LA IZQUIERDA

¿Qué posibilidad hay de revertir esto? No nos engañemos... ahora, por ejemplo, desde cierto sector de la izquierda, se tacha de "cobardes", de "pactistas", de "traidores" a los que firmaron la Transición. Esto es miserable. Total y absolutamente miserable. Porque estos muchachos no tienen la más puta idea de la relación de fuerzas que había entonces, y es lo mismo que pasa ahora. Para vencer un poder como el que hoy por hoy maneja el cotarro no basta con hacer frases y eslóganes y criticar, sobre todo, al que en su tiempo se la jugó. Me parece sencilla y simplemente, no sólo una falta de documentación, sino una actitud miserable.¡Claro que me refiero a Podemos, totalmente...! Me recuerdas cuando dije que los que ahora saludan a Otegi y dicen lo de la "cal viva" no estuvieron allí. Me llamaron facha, señalas, como ahora a Serrat. ¡Es que la izquierda en Madrid quiso quitarle el nombre de una sala a Max Aub! ¡Porque podía haber sido otro! ¡Pero el pobre genio Max Aub, huido toda su puta vida...! Y que ahora... bueno, sigamos. ¡Sigamos!

MACHISMO

"CUIDADO CON LAS PORTAVOZAS"

No tengo ningún inconveniente en volver a hacer o en estar en historias desde una perspectiva de comedia o lo que fuere... quiero decir, podría llamarse también machista Con faldas y a lo loco . ¡Es que hacemos una revisión y caemos en tratamientos machistas hasta en El Quijote! De hecho, yo vi en Almagro una Dulcinea hecha por una actriz maravillosa donde ella ponía a Don Quijote a parir. Le decía: "¡Ya está bien de tanto molino y tanto..., y yo aquí, a ver qué pasa conmigo!". Pero en fin, creo que también en esto no hay que bajar la guardia, pero cuidado con las portavozas. Cuidado con las portavozas. No jodamos, Irene Montero. Es que entre lo de querer quitar la sala Max Aub y decir que lo de "portavoza" es una solución, la están cagando, joder.

"HAY CIVILES HIJOS DE PUTA"

¿Que si se ha pasado un poco la cosa de rosca...? ¡Cómo, un poco! Sobre todo en territorios muy jodidos. "Deja que el contrario mantenga su autoestima", decía. Pues no perdamos la autoestima por lo menos. "La necedad es homicida", decía Albert Camus. Lo decía en este escenario en el año 63. Albert Camus en Calígula. Bueno, pues, muchas necedades como el "portavozas" matan a la izquierda. Dices que tienes apuntada una frase mía donde yo decía "temo a los necios y a los estúpidos, porque a los hijos de puta se les ve venir". ¡Tú sabrás! Es que generalizar... ¡yo veo bastantes! Pero si llamo "hijo de puta" a alguien puedo ser acusado de lo que sea. Hay cantidad de ellos. Y no necesariamente en el poder. O no solamente en el poder, ¿eh? Hay civiles hijos de puta. Pero señalarte sólo uno o dos no sería sólo injusto, sino precario.

"EL RAPERO NO TIENE NI PUTA IDEA"

Has leído que vendí libros clandestinos. Pues es verdad. Empecé con el Círculo de Lectores, en el año 63, el siglo pasado, y me siento muy orgulloso porque funcionó aquello. Me quitó mucha hambre el Círculo de Lectores. Y luego ya los clandestinos. Me dices que han secuestrado judicialmente el libro Fariña, de Nacho Carretero; que han retirado la obra de ARCO y que el rapero Valtonyc, la misma semana, fue condenado a tres años y medio de cárcel. No me preocupa lo que está pasando con la libertad de expresión: ¡me jode! No me gusta. Pero volvemos a lo de la necedad. Son necedades.

Primero, decir que no hay ni punto de comparación: lo que era la censura franquista con lo que está pasando ahora. ¡Al gilipollas del rapero se le ocurre decir que la gente de la ETA son unos chicos simpatiquísimos y que ojalá hubiera más! ¡Es tonto del culo! Ese muchacho es tonto del culo. Y el gilipollas que manda quitar los cuadros es tonto. Es un imbécil. Y lo de Fariña es una cosa personal de un exalcalde... es que no hay ni puta idea de lo que era el franquismo. Y los independentistas catalanes que dicen que Rajoy es franquista no tienen ni puta idea de lo que era el régimen de Franco. No tiene nada que ver. Y no hay la menor amenaza porque no puede haberla por una cuestión de sentido común, simplemente.

Cuando yo estaba en este teatro en el año 63, hacíamos dos funciones siete días a la semana. Y todavía el Sindicato Vertical era el Sindicato Vertical. No te pagaban los ensayos, no te pagaban dietas... y hay un muchacho que me dice: ¿de martes a domingo? No, no: de lunes a domingo, dos funciones todos los días. Quiero decir... es una anécdota de tipo laboral, pero vuelvo a decir. El que ha quitado los cuadros y el rapero, esos dos, son dos imbéciles: el rapero Valtonyc es un necio total y absoluto como la necia que contrató a los titiriteros. ¡Hay que ser imbécil! Esos titiriteros para una obra de niños... como la imbécil que quita el nombre de Max Aub. Pero hacer un martirologio de eso... otra cuestión es que a mí los cuadros [de Santiago Sierra] me parezcan una mierda. ¡Horroroso! Que son imbéciles.