Los podemitas escupen sobre la Semana Santa pero no pierden ni un minuto en felicitar el Ramadán a los musulmanes

Ningún miembro del Gobierno municipal ha participado en las procesiones después de haber arropado públicamente celebraciones como el Ramadán, el año nuevo chino o el año nuevo iraní. Tampoco desde las redes sociales Ahora Madrid ha tenido ni un solo mensaje en recuerdo de esta festividad católica, apunta con acierto La Razón. .

Como recuerda Álvaro Martínez en ABC, "seguramente les trae sin cuidado el credo de Alá, pero así marcan distancias y hacen de menos a los católicos y a la Iglesia, que parece que de eso se trata. Es como cuando, en su primer año en el Palacio de Cibeles, Carmena «lamentó» no poder estar en la procesión de la Paloma, que en el devocionario madrileño actúa como patrona popular de la ciudad, «y es una pena porque tampoco ese día no podré estar en una fiesta peruana muy bonita a la que me habían invitado».

Los que critican a los cristianos por 'pasear muñecos' en Semana Santa son los mismos que felicitan el Ramadán por un mes de ayuno en memoria de la revelación a Mahoma de un dios que, según ellos que son ateos, no existe.#ViernesSanto — Fran Gómez (@Nanchinho) 30 de marzo de 2018

(Ramadán, sí, Semana Santa, no) Carmena ofende a los católicos madrileños, que no son pocos. https://t.co/glSRL0uLgp — Alejandro vara (@Alejandro_vara) 1 de abril de 2018

Me he tranquilizado al ver que @Pablo_Iglesias_ (PODEMOS) @agarzon (IU) @sanchezcastejon (PSOE) se encuentran bien de salud. Y no han felicitado la Semana Santa a los católicos de su país como hicieron con el Ramadán de los musulmanes, porque su respeto es esencialmente parcial. — Juan (@JJLada) 30 de marzo de 2018

Santiago Abascal sale en defensa de la Semana Santa y critica a Podemos: "Pierden el culo para felicitar el ramadán y desprecian la fe cristiana" https://t.co/NYlQTv7btX — Miguel Echeverría (@Miguelquinta) 30 de marzo de 2018

Alguien vio la felicitación de los de Podemos por la Semana Santa igual que felicitaron a los musulmanes por el Ramadan?, es por curiosidad porque yo no encontré ninguna felicitación en las redes. pic.twitter.com/qDuUHlOuMA — Paco Luis (@pacoluisj) 29 de marzo de 2018

Estoy de acuerdo, no he visto ni a los comunistas de IU y podemos, ni a los socialista. Felicitar la Semana Santa a los católicos,pero si felicitaron el Ramadán a los musulmanes. Eso es sólo para hacer daño, eso es lo que han hecho esta escoria en la Historia. — san gon rojo (@sangonrojo) 30 de marzo de 2018