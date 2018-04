El socialista Juan Segovia renuncia a su escaño en la Asamblea de Madrid

El diputado del PSOE-M en la Asamblea de Madrid Juan Segovia ha registrado esta mañana su renuncia al acta para «emprender nuevos retos profesionales fuera de España», según han informado hoy fuentes parlamentarias socialistas.

Su escaño lo ocupará María Paz Martín, que es la persona a quien le corresponde hacerlo conforme a la lista presentada por el PSOE-M en las elecciones autonómicas de mayo de 2015, según han añadido las mismas fuentes.

Juan Segovia fue el único rival de Sara Hernández en las primarias celebradas en julio de 2015 para elegir al sustituto de Tomás Gómez como líder de los socialistas madrileños.

Entonces perdió con poco margen, al obtener el 42,33% de los votos de la militancia.

El abandono del diputado madrileño se conoce apenas horas después de que el balear Joan Mesquida, exdirector de la Policía y la Guardia Civil y exsecretario de Estado de Turismo, anunciase vía Twitter que había roto su carné tras 32 años como militante del PSOE.

No contó los motivos, pero ya había ido mostrando sus discrepancias con la dirección.

La cadena de salidas de dirigentes susanistas se ha ido engrosando en los últimos meses: primero fue el propio Madina, en julio pasado, y unas semanas más tarde dejó su acta el expresidente asturiano Antonio Trevín.

El pasado 17 de marzo, en plena escuela de buen gobierno del PSOE, comunicó que salía de la política el eurodiputado y exministro de la Presidencia Ramón Jáuregui.

A las despedidas se suma la sensación de "castigo" o apartamiento de aquellos que ocuparon puestos de alta responsabilidad en el partido y siguen activos. Agraviados como la ex vicesecretaria general Elena Valenciano, la exportavoz Soraya Rodríguez o la diputada en el Congreso Ángeles Álvarez.

A la cuenta habría que sumar los ex que no se identifican con Sánchez y no le apoyan, como el exvicepresidente Alfonso Guerra o el ex secretario general Alfredo Pérez Rubalcaba, o la misma Susana Díaz, que no ha dudado en mostrar sus diferencias con el jefe de Ferraz.