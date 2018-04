Errejón se porta como un imberbe becario en Twitter y acaba licenciado a cuchilladas

¿Se imaginan ustedes que 'El Dioni' se pusiera a darle lecciones de honradez a Mario Conde? Pues más o menos es lo que Íñigo Errejón ha hecho en Twitter tratando de sacar provecho de los aprietos por los que está pasando Cristina Cifuentes con su polémico máster.

El diputado de Unidos Podemos, que anda estos días en una gira por Bolivia, quiso aportar su granito de arena al follón político montado en torno a la líder del PP con este tuit:

Nada. Ni una prueba sólida. Los mismos documentos cuya credibilidad está más que en entredicho. Los madrileños esperaban algo más de respeto a su inteligencia. Madrid se merece una presidenta que no le mienta. Lo advertimos: sin explicaciones creíbles, toca dar un paso atrás.

El problema para Errejón vino porque le recordaron su nada decente pasado:

Cuando dimites por la beca Iñigo? Porque a ti el paso atrás te lo han dado Pablo e Irene, pero por tu parte no hay mucho movimiento

El Becas dixit! Si es que la poca vergüenza no tiene límites.

Reconoce una cosa Iñigo.. Te has ido de viaje y siendo el candidato de podemos para la presidencia de la comunidad de Madrid y no estando en Madrid in situ por el tema de cifuentes te dieron un tirón de orejas y contestas todo a través de Twitter... Que grande es Twitter eh? 😉