El enésimo esperpento de Garzón: jalea la liberación de Puigdemont y acaba apaleado... ¡hasta por los golpistas!

Mira que se lo habrán dicho varias veces al comunista Alberto Garzón, que calladito está más guapo. Pero no, el podemita, en estos tiempos de las nuevas tecnologías, no puede estarse quietecito y los dedos se le hacen huéspedes en cuanto entra en su smartphone y abre Twitter.

Garzón se despachó a gusto contra el juez Llarena tras conocer que la justicia alemana ponía en libertad al prófugo Carles Puigdemont.

El delito de rebelión requiere el uso de la violencia, cosa que no han ejercido los acusados. Salvo que se considere violencia casi cualquier protesta política, que es lo que hace Llarena y que valdría para meter en la cárcel a todos los sindicalistas y activistas del país.

Así las cosas, se le complica la estrategia al bloque reaccionario de PP y Ciudadanos. Pero hasta ellos saben que un conflicto político sólo se puede resolver con política y no con jueces y policías. Salvo que se pretenda reforzar un Estado autoritario que no respete los DDHH.

Lejos de llevarse el aplauso generalizado, al comunista le cayó la del pulpo, incluso desde la orilla de los golpistas, acusando a Garzón de aprovechado y de haber estado escondido durante estos meses:

No hay aval que valga, solo acredita que la interpretación que hacen los jueces alemanes del delito de rebelión es diferente a la que hace el juez Llarena, no manipule.

Me hubiera gustado escucharos gritando alto y claro eso que acabas de escribir, manifestarse a favor de la libertad de nuestros presos políticos.

Como izquierda me habéis decepcionado y mucho.. prefiero infinitamente al MHP @KRLS me importa muy poco que sea de derechas..