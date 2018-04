'Juego de trolas' y victimismo de 'Khaleesi' Cifuentes: "No me persigan más por los pasillos"

Surrealista rueda de prensa de Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid, minutos antes del pistoletazo de salida de la convención del PP en Sevilla, para dar explicaciones sobre su polémico máster.

La líder del PP madrileño ha dejado claras dos cuestiones. La primera, que no piensa dimitir y la segunda, que ha vendido la imagen del victimismo y ha pedido que, al menos durante la convención, que nadie la persiga por los pasillos preguntándole por su trabajo de fin de máster.

Cristina Cifuentes, antes de que los periodistas le hicieran la pregunta del millón, se adelantaba a anunciar que ella no pensaba dar un paso al costado y que, pese a la polvadera que se ha montado en torno a su máster, no había pensado ni por un momento en abandonar la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

Yo no voy a dimitir.

Y añadía que:

No he cometido ninguna ilegalidad ni he mentido

Preguntada por las manifestaciones hechas por el rector de la Universidad Rey Juan Carlos I en las que asegura que no se ha podido encontrar el trabajo de fin de máster -El rector de la URJC asegura sentirse traicionado y que no hay rastro del trabajo del Máster de Cifuentes-, Cifuentes afirmaba por un lado que no las había escuchado, pero al mismo tiempo se atrevía a interpretar las palabras de la máxima autoridad académica:

No he podido escuchar las declaraciones del rector, pero lo que he entendido es que no han podido verificar que este trabajo de fin de master se presentó

Cuando era cuestionada por la no aparición de esos documentos, actas y su trabajo, Cifuentes echaba balones fuera:

Eso es algo que corresponde a la universidad. Puedo explicar lo que yo hice y la documentación oficial que la universidad me remitió.

E insistía:

Yo entregué mi trabajo de fin de máster

Curiosamente, tampoco se acordaba de cómo fue su acto de presentación del trabajo de fin de master:

Esto ocurrió hace casi siete años. Los detalles los tiene que dar la propia oportunidad. Fui a la universidad, entregué mi trabajo e hice una exposición breve. Yo no he hablado ni con el rector, ni con el director del master ni con ningún profesor. Yo, a todos los efectos, era una alumna más, que yo sea presidenta de la Comunidad de Madrid es aleatorio.

Y justifica que sus notas de 'no presentada' cambiasen por dos notables:

Hubo seis o siete alumnos que también sufrieron modificación de las notas por un error en la plataforma informática.

Negó en todo momento haber contactado con los profesores de su supuesto máster:

Yo no he contactado con ningún profesor. Imagínense lo que se estaría diciendo si hubiese intentado contactar con alguno de los profesores.

Y reclamaba: