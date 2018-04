Así serán los hijos de Pablo Iglesias e Irene Montero: sociables, frívolos y unos terribles seductores

Lo cuenta magistralmente Paloma Navarrete este 7 de abril de 2018 en el diario La Razón hablando de cómo serán los retoños que esperan el 'macho alfalfa' podemita y su 'portavoza'.

Asegura Navarrete que:

Los hijos de Irene Montero y Pablo Iglesias nacerán entre septiembre y octubre, por lo que, si el parto no se adelanta, su signo será Libra, como su padre. Su madre, por su parte, es Acuario

Destaca que serán sensibles al entorno:

Contarán con una sonrisa seductora:

Los de Iglesias y Montero podrían ser niños muy sociables, simpáticos, encantadores y dueños de la famosa sonrisa Libra, la más seductora del zodiaco. El riesgo de los padres será el de sucumbir a sus zalamerías y no ponerles los límites necesarios. Pero, si no se les mima demasiado, aceptarán las reglas sin dificultades. Inteligentes, lógicos y muy curiosos, bien educados, estos niños no tendrán dificultades para ser buenos estudiantes.