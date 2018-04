Ciudadanos exige la dimisión de Cristina Cifuentes y reclama al PP una alternativa

Todo se ha consumado. Ciudadanos exige ya la dimisión inmediata de Cristina Cifuentes. Da de plazo al PP hasta finales de abril de 2018 para nombrar un candidato alternativo popular (ABC entierra a Cifuentes: "¿De verdad hay alguien en el PP que se crea que hizo un máster?").

Pero el PP, que no las ve ni venir, ha rechazado tal posibilidad, alegando que Cifuentes no ha mentido y no tiene porqué dimitir.

La decisión popular deja en el aire el Gobierno de la Comunidad madrileña: la continuidad del PP en él dependerá únicamente de la decisión que tome Ciudadanos, ya que sus votos son fundamentales para sacar adelante la moción de censura que ha presentado el PSOE (Eduardo Inda: "Habría que medir por el mismo rasero que a Cifuentes a Iglesias, Errejón y Echenique").

Expirado el plazo que Ciudadanos había establecido como límite para obtener una respuesta del Partido Popular sobre su propuesta para abrir una comisión de investigación sobre el máster de Cristina Cifuentes, Ignacio Aguado ha comparecido este 9 de abril de 2018 para solicitar la dimisión formal de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

La formación naranja ha trasladado esta misma mañana, a primera hora, la documentación incluida la lista de ponentes, para la constitución de dicha comisión.

Aguado ha asegurado que tras la respuesta negativa del grupo parlamentario del PP en la Asamblea de Madrid, Ciudadanos ha pedido a la líder del Ejecutivo madrileño que cese en su cargo lo «antes posible». «Si no tendrán que atenerse a otras alternativas que se han presentado», ha dicho, dejando abierta la posibilidad de apoyar la moción de censura que ha planteado el PSOE.

«El PP no tiene intención de que se conozca la verdad y prefieren sacrificar a una universidad pública para defender a Cifuentes», ha asegurado, tras informar de su petición.

«Es una decisión contundente y responsable».

Aguado ha pedido que el Partido Popular designe un candidato interino hasta las elecciones del próximo año 2019.

«Cuanto antes y, a poder ser, antes de que acabe el mes».

«Queríamos ver si el PP estaba más del lado de la verdad o de la mentira, si querían llegar hasta el fondo del asunto, después de casi 20 días conociendo noticias tras noticias».

El texto que ha presentado el PP -«fuera de plazo», ha destacado- diciendo que no están de acuerdo con la comisión, recoge la actitud de los populares que busca convertir la comisión en una «persecución contra fuentes y periodistas».

«Es el mundo al revés»