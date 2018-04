Hola, Ferreras: ¿vas a dedicar un minuto de tu programa a la 'fake tesis' de Pedro Sánchez?

La tesis doctortal de Pedro Sánchez es un tongo pero para el líder socialista no habrá comisión de investigación ni horas de tertulia en 'Al Rojo Vivo' de Antonio García Ferreras para defenestrarle.

Pongan en Google 'tesis Sánchez y laSexta' a ver cuántos minutos le ha dedicado la cadena de Atresmedia a este escándalo. Esto funciona así: la izquierda tiene bula cuando salen sus tesis del armario. ¡Pobrecita Cifuentes, con lo que ella quería a Nacho Escolar!

Lo reveló Vozpopuli hace ya casi un año: El que fuera uno de los primeros mentores de Sánchez en el PSOE, el ministro de Industria entre 2008 y 2011, Miguel Sebastián, confesó en un foro privado que el grueso del libro del exsecretario general socialista, donde plasmó su tesis doctoral, fue realizado con papeles de aquel departamento gubernamental. --Sebastián revela que Industria hizo el 90% del libro-tesis de Pedro Sánchez--

"El 90% del libro se lo hicimos en el Ministerio (de Industria)", vino a decir Sebastián en dicha tertulia, según fuentes conocedoras de lo que se habló en ella.

Bombazo. Pero no pasó nada. Nacho Escolar, su periodista de cámara en aquellos días, prefirió ponerse de perfil porque una cosa es el tongo del máster de Cifuentes y otra muy distinta el de Pedro Sánchez,que le da entrevistas en exclusiva. --En busca del secreto de la tesis de Pedro Sánchez--

De la tesis de Sánchez se sabe que se dedica a describir los instrumentos que han ido creando las administraciones públicas para relanzar la economía en el exterior. Incorpora mucha información facilitada principalmente por el Gobierno de Zapatero y elogia algunas de sus iniciativas, como la Oficina Económica del Presidente o la reforma del ICEX.

A Miguel Sebastián no le incluye en los agradecimientos. No existen. La lectura se hace pesada y el autor no incorpora líneas que puedan suscitar polémicas. Llegamos a las conclusiones con el ánimo de encontrar alguna perla. Una aportación revolucionaria. Juzguen ustedes:

"El Gobierno ha dirigido buena parte de su acción económica exterior a la promoción de las exportaciones y la captación de inversiones (...) Las regiones españolas también han dirigido su acción económica hacia la diplomacia comercial a través, entre otros, de la realización de viajes internacionales por parte de los presidentes autonómicos y las oficinas de promoción económica en el exterior".

Y llama la atención su corta extensión tratándose de un trabajo original de investigación que debe aportar conocimiento universal.

"Aunque más raro resulta que el trabajo apenas contenga 374 páginas, una extensión relativamente escasa para lo que debería ser una tesis doctoral aunque normal si tenemos en cuenta que su autor apenas le dedicó tres años, la mitad de tiempo del que dedica la media de doctorandos en España. La de Pablo Iglesias, sin ser demasiado sesuda ni extensa, tiene doscientas páginas más, o sea, 574 y según él le llevó más de 4 años2, cuenta Noticiero Universal. --Pedro Sánchez y el tongo de su tesis doctoral--

Última hora: Jordi Évole anuncia que dedicaráun especial de 'Salvados' a tratar el tema de la fake tesis de Sánchez. Oh, wait...