Rufián plagia un tuit para atacar a Pablo Casado por su máster y queda retratado

El caso de los másteres podría estar extendiéndose en más figuras del PP, según nuevas informaciones aparecidas este lunes en los medios de Madrid. El portavoz popular Pablo Casado estudió un máster en Derecho Autonómico y Local en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, unos estudios similares a los que supuestamente también cursó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y cuya obtención del título ahora está en entredicho por distintas informaciones periodísticas que la presidenta niega.

La polémica parece salpicar ahora a Casado después de que, requerido sobre su título por el diario El País, haya declarado que no recuerda si fue a clase y ni siquiera si se examinó a pesar de que el máster es de los años 2008 y 2009. El mismo periódico asegura que la Universidad Rey Juan Carlos también está investigando si Casado, como Cifuentes, obtuvo de forma regular el título o no y un profesor del máster en ese año ha asegurado al rotativo que Casado "no figura en la lista de alumnos de la asignatura".

Las pesquisas del centro se han ampliado a toda la actividad del Instituto de Derecho Público, dirigido por Enrique Álvarez Conde, según avanza el diario. El mismo rotativo explica que el procedimiento afectara también a otros alumnos como el exbanquero Mario Conde, así como otros cargos y personalidades políticas cuya identidad no facilita.

Desatada la polémica, el propio Casado ha salido a desmentir la información. Ha subrayado por Twitter que tiene "toda la documentación" que avala el master "en base al plan de estudios antiguo del Real Decreto 2005 de adaptación de cursos de doctorado al Plan Bolonia". Casado adjunta además una captura de pantalla de la intranet de la universidad que demuestra que tiene el título.

Desmiento tajantemente la noticia de @elpais_espana. Tengo toda la documentación que avala mi Master en Derecho Autonómico y Local en la @urjc en 2008 en base al plan de estudios antiguo del RD2005 de adaptación de cursos de doctorado al Plan Bolonia. Esta es mi intranet hoy 👇🏻 pic.twitter.com/hpFOkCVxk8 — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) April 9, 2018

El que ha aprovechado el río revuelto ha sido el inefable diputado de ERC, Gabriel Rufíán, para meterse con Casado. No estaba inspirado porque tuvo que plagiar un tuit para decir algo en Twitter y justificar su sueldo:

Vaya, un tuit que se me ha plagiado. pic.twitter.com/0pe6EotP5H — Julen (@NDrakeRM7) 9 de abril de 2018

Un tuit rufianesco, nunca mejor dicho.