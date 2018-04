El rumor que incendia Génova: lo que le dijo Cifuentes a Rajoy cuando éste le pidió que dimita

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha asegurado este jueves que ella no cometió "ninguna irregularidad" con su máster en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y ha criticado que el próximo supuesto candidato a las elecciones autonómicas de Podemos, íñigo Errejón, "cobrase una beca en negro".

Así se lo ha echado en cara la presidenta autonómica a la portavoz de Podemos en la Asamblea, Lorena Ruiz-Huerta, durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno de este jueves, al ser preguntada sobre qué medidas ha adoptado para mejorar la gobernanza de las universidades públicas. Cifuentes ha señalado que hacía una valoración positiva.Cabreo monumental en el PP de Madrid por la cobertura en Telemadrid sobre el máster de Cifuentes

Mantener el Gobierno de Madrid. Este objetivo guiará la decisión que tome Mariano Rajoy sobre el futuro de Cristina Cifuentes. El presidente -que gestionará la crisis tras volver hoy de Argentina- no permitirá que una moción de censura desaloje al PP del poder, por lo que la solución pasará seguramente por sustituir a Cifuentes. El partido ve un contratiempo que la Conferencia de Rectores (CRUE) frenara su investigación, pues quería cargarse de razones para tomar la decisión.Rajoy sopesa 'mantener' a Cifuentes y que Rivera pague el precio de entregar Madrid a la izquierda

Según El Confidencial, en Moncloa y en la dirección nacional del partido sentaron mal las palabras de Cristina Cifuentes para emplazar a Mariano Rajoy a despachar personalmente con ella su dimisión, y todavía peor las declaraciones de algunos de los alcaldes más fieles a la presidenta de la comunidad de Madrid a favor de su atrincheramiento en el cargo como si su situación fuera sostenible a medio plazo. El PP de Madrid, por su parte, quiere ganar tiempo. Los populares han pedido una 'tregua' a Ciudadanos y que sobre todo disminuyan su presión sobre Cristina Cifuentes. --Malestar en Moncloa con Cifuentes por pasarle a Rajoy la pelota del caso máster-

"No estoy imputada", repite en público y en privado según eldiario.es. "Si sale adelante la moción y Cifuentes se presenta en 2019, gana", insisten sus colaboradores más próximos. "No he cometido ninguna ilegalidad", reitera Cifuentes. Pero el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ya le ha sugerido que dé un paso atrás. Sin embargo, Cifuentes se resiste hasta el punto de que le recordó a Rajoy que no dimitió por el caso Bárcenas, según fuentes conocedoras de la conversación. Las mismas fuentes afirman que la reacción de Cifuentes molestó mucho al presidente del gobierno.