La cruenta guerra entre Iglesias y un acojonado Errejón: "Ni media tontería, Íñigo"

La guerra entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón vuelve a estallar. El segundo ha condicionado su intención de concurrir a las primarias para ser candidato en la Comunidad de Madrid a poder presentarse con su equipo, en tanto que el líder del partido morado le ha respondido posteriormente que "ni media tontería" con este asunto. (A Pablo Iglesias le preocupa que acusen a la líder de los CDR de haber asesinado a Kennedy).

. @Pablo_Iglesias_ sobre las condiciones de @ierrejon para su candidatura: "La gente no nos va a consentir ni media tontería con cuestiones internas" pic.twitter.com/sL3DlVEsv8

Iglesias ha advertido hasta en tres ocasiones a Errejón, en declaraciones a los medios, que ni él ni las bases del partido van a consentir "ni media tontería' sobre las primarias de Madrid, cuando lo que está en juego es ganar las elecciones al PP y gobernar en esa Comunidad.

"En esto ni media tontería; nosotros estamos en política para ganar al PP y para gobernar en la Comunidad de Madrid y los inscritos no van a permitir que nadie se dedique a marear la perdiz ni a tonterías",

ha recalcado.

Iglesias ha hecho estas declaraciones en el Congreso después de que Errejón haya supeditado su candidatura a la Presidencia madrileña a que haya un acuerdo en Podemos sobre las primarias, ya que rechaza un proceso en dos fases como ayer planteó el secretario general en Madrid, Ramón Espinar.

Esta mañana del jueves 12 de abril de 2018 Errejón había declarado que sólo contempla seguir adelante con su intención de liderar la candidatura de Podemos en las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid de 2019 si el modelo de primarias le permite presentarse junto al equipo que está construyendo, es decir, si la votación del cabeza de cartel y el resto de la lista se produce de una vez, y no en dos tiempos, como pretende el líder autonómico del partido, Ramón Espinar.

En declaraciones en el Congreso, Errejón había asegurado que "no contempla" esa modalidad porque "nunca" se ha hecho así en su partido. Así, ha confiado en poder llegar a un acuerdo para celebrar primarias en un tiempo.

"Nunca lo hemos separado. Yo he recibido un encargo, una responsabilidad, que es construir un proyecto, que es un proyecto entero. Asumo la responsabilidad y me pongo a trabajar. Estoy convencido de que va a haber acuerdo. No contemplo otra cosa",