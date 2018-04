Máster de falsedades: El 'ingeniero' Juan José Merlo engorda la nómina podemita de currículums inventados

El polémico máster de Cristina Cifuentes ha desatado toda una tormenta que va camino de descontrolarse.

Las terminales mediáticas podemitas han jaleado durante las últimas semanas el famoso cambio de notas en dos asignaturas de la titulación de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Sin embargo, cuando se trata de hablar sobre las currículums inflados o, directamente inventados, de miembros de Podemos, entonces los Ferreras, Ruiz, Griso o Iñaki López hace mutis por el foro y ejecutan la postura que más les gusta, la de ponerse de perfil.

El último ejemplo de falsedades académicas de Podemos la ofrece este 13 de abril de 2018 el diario ABC al informar sobre la inexistente titulación en ingeniería del diputado gallego de En Marea, confluencia podemita, Juan José Merlo.

El secretario de Organización de Podemos en Galicia y diputado del grupo En Marea en el Parlamento gallego aparece como ingeniero industrial en su currículum oficial, pese a que nunca acabó los estudios. Su ficha del Parlamento refleja lo siguiente:

ABC pudo recabar la opinión del número dos de Podemos Galicia, quien reconoció que:

Estuve estudiando Ingeniería, pero no me gradué. Solo tendría que figurar lo que yo trasladé, que me formé como ingeniero pero no me acabé los estudios. Si es erróneo, lo matizaremos, sin ninguna duda, porque ingeniero no soy.