El aluvión de hostias al alcalde podemita de Zaragoza por hacer turismo en Chile durante la riada

Pedro Santisteve, ha tenido al menos el detalle de llamar por teléfono desde Santiago de Chile a sus cuatro concejales para ver dese 11.000 kilómetros de distancia cómo andaban las cosas, y comprobar de paso el que no se hubiesen ahogado. El viernes 13 de abril de 2018, pese a la anunciada avenida extraordinaria del Ebro, el alcalde de Zaragoza en Común se dio el piro y ni se le ha ocurrido volver tras activarse el plan de emergencia y menos ante los cortes de circunvalaciones, residencias de barrios rurales desalojadas, miles de hectáreas afectadas y numerosas viviendas inundadas. (Las patadas en el culo a Zapatero por bajarse los pantalones con los separatas derogando el trasvase del Ebro).

Zaragoza en peligro de hundirse en el Ebro y su alcalde @PedroSantisteve se ha pirado a Chile, pero ha dejado un tuit fijado con su profunda preocupación por la ciudadanía. 👇 pic.twitter.com/rzsEAcWNqV — LOSANTOSPOSTS 🔹 (@LosantosPosts) 17 de abril de 2018

Y es que no quería perderse el 'XXIII Congreso del Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano', que empezó el lunes 16 de abril de 2018, y en el que no participaba hasta un día después. La ocasión la pintaban calva y no era, su juicio, necesaria su presencia en Zaragoza para dar la cara, la misma que ha demostrado tener con tan vil actitud.

Hoy se conmemoran 25 años de la fundación de @CIDEU. Y es también el día en que Zaragoza va a ser nombrada Vice-Presidencia de esta red, la más grande de Iberoamérica, en la que nos encontramos más de 124 ciudades. pic.twitter.com/iiRKvwKB7w — Pedro Santisteve (@PedroSantisteve) 17 de abril de 2018

Pero desde ZEC, según se desprende de una información de 'El Heraldo', no dan imortancia al detalle, ya que explican que hasta cuatro concejales han estado estos días trabajando en el dispositivo y, de hecho, sobre el terreno. A saber: la vicealcaldesa Luisa Broto, Elena Giner –responsable de Policía Local–, Alberto Cubero –Servicios Públicos– y Teresa Artigas –Medio Ambiente–. Tampoco Javier Lambán, presidente de Aragón, se ha escabullido:

Con el Teniente General Miguel Alcañiz, aragonés de Maella, máximo responsable de la UME, junto con otros mandos de la Unidad y el Consejero Guillén. Les agradecemos su excelente trabajo en el Ebro y la tranquilidad que produce su presencia en los municipios de la Ribera pic.twitter.com/cM8cLTJSQT — Javier Lambán (@JLambanM) 16 de abril de 2018

Zaragoza en Común insiste en que el viaje estaba previsto y cerrado desde hacía semanas y que es importante para la ciudad, por lo que no se consideró necesario suspenderlo. Ni siquiera retrasarlo para dirigir las operaciones durante el fin de semana desde su despacho de la Alcaldía. Cuestión de prioridades.

En las redes han puesto morado al listo de turno:

El Ebro desbordado en Zaragoza, y esta basura humana incompetente @PedroSantisteve ,alcalde de la ciudad, de congreso-juerga en Chile.Zaragoza se la sopla.Obsérvese cuál es su preocupación en su tuit fijado pic.twitter.com/0axn269ois — Javier San Sebastián (@sansebastian_j) 17 de abril de 2018

Que cobarde, con todo lo que tienen en estos momentos en Zaragoza, inundaciones, muerte de animales, agricultura destrozada, y éste de vacaciones en Chile, maravilloso...... https://t.co/VKlJy6PyBK — maria montsant damia (@tarotlalluna) 17 de abril de 2018

Gracias a la intervención del excelentísimo sr Alcalde......desde Chile. !Gracias¡ — angel salvador (@angelsalvador16) 17 de abril de 2018

Si @Jorge_Azcon fuese el alcalde de Zaragoza y se hubiese ido a Chile, o incluso a Madrid, los podemitas le estarían acusando de dejación de funciones y habría monográficos en los medios. Lo que está claro, es que al actual alcalde, Zaragoza le importa más bien poco. — Jesús Mayoral🇪🇸 (@Jmayoral1973) 17 de abril de 2018

El alcalde de #Zaragoza se encuentra haciendo turismo en Chile desde el viernes, mientras el Ebro se desbordaba. Así se ocupa la izquierda de las personas!!! — Gonzalo (@GquirogaGonzalo) 17 de abril de 2018

Tuit fijado del alcalde del @zaragoza_es con el Ebro desbordado arruinando a agricultores y empresarios mientras él ha decidido afrontar la crisis.... yéndose a Chile!!!



Votáis bien 😂 https://t.co/ccL6rBOSUy — Ostinus (@ostinus77) 17 de abril de 2018

La gestion del alcalde de Zaragoza puede servir?

Sobretodo estos dias con el desbordamuento del Ebro cuando él decidio irse el viernes pasado a Chile para actos que han comenzado hoy.

Esto es gestión que han votado la gente no borrega de Zaragoza

Toma nota genio — juan m. victor (@juamvictor) 17 de abril de 2018

Cada cual tiene sus prioridades, y el Alcalde d #Zaragoza ha demostrado cuáles son las suyas. En el momento en q se produce una crecida extraordinaria d Ebro q ha puesto en jaque a la ciudad y a todos los municipios d la Ribera, el Sr. Santisteve "se pira" a Chile... pic.twitter.com/0vl27Qj0yZ — ZaragozaPAR (@ZaragozaPAR) 17 de abril de 2018

@PedroSantisteve que tal por Chile,Alcalde?? En Zaragoza todo bien,tranquilo. Lo primero es lo primero...

— Quique (@jqlahoz) 16 de abril de 2018