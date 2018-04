Las vergonzosas razones de Bescansa para renunciar a ser la novia de Errejón tras pifiarla

El cabreo en Podemos por el filtrado borrador que puede leerse pinchando en este enlace, es de espanto, e Iglesias ya ha hecho sonar amenazantes campanas que han puesto en estampida a los díscolos de turno. (Podemos: Bescansa plantea un pacto a Errejón para derrocar a Iglesias).

Tanto es así, que a la exdirigente y diputada de Podemos por Madrid, Carolina Bescansa, no le ha quedado otra que arrugarse ante lo puede venírsele encima, y ha declinado este miércoles 18 de abril de 2018 ser la 'número dos' de la lista de Íñigo Errejón de cara a la Presidencia de la Comunidad de Madrid para no perjudicar a la formación, según ha declarado.

En un comunicado a última hora de la noche, Bescansa ha agradecido el ofrecimiento al secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político de Podemos y previsible cabeza de lista a la Comunidad de Madrid, Iñigo Errejón, y a su equipo la oferta para incorporarse a su candidatura pero les ha comunicado su decisión de renunciar a ser la 'número dos' de la lista.

Asimismo, Bescansa ha aludido de forma directa al texto difundido por la tarde con una propuesta de alianza con Íñigo Errejón para desbancar al secretario general, Pablo Iglesias, del liderazgo del partido. La diputada ha reiterado, como ya hiciera horas antes, que el documento ha sido filtrado "por error" y ha asegurado que el mismo "no tenía siquiera la condición de borrador".

"Espero que esta decisión sirva para evitar cualquier daño a mis compañeros y a mi organización, al tiempo que prueba la falsedad de las informaciones que han dado como un hecho cierto lo que no era más que un texto de un borrador sin firma y, por supuesto, sin revisión ni respaldo de ninguna de las personas que protagonizamos esta falsa noticia".

En cualquier caso, ha defendido que la "mera propuesta" de ser 'número dos' de la lista de Errejón es un "honor" para ella y, en esta línea, la ha valorado "con ilusión y agradecimiento". "Gracias Íñigo por confirmar en mí", señala.

Pero esta filtración, ha admitido Bescansa, puede "estar dañando la imagen de esa candidatura, a las personas que la integran y a Podemos en su conjunto", por lo que declina la invitación a sumarse a la lista de Errejón.

Fuentes del equipo de Errejón han señalado a Europa Press que el presumible candidato de Podemos a la Comunidad ha sido tan contundente en su respuesta que Bescansa no ha tenido otra opción que declinar el ofrecimiento.

Errejón ha calificado de "delirante", "inaceptable" y "extremadamente grave" la propuesta de acuerdo y ha dejado claro que, de ser ciertas las condiciones planteadas, no podría aceptarlas porque "es muy difícil trabajar para la unidad".

"He conocido hoy el documento del que no tenía la menor constancia y que me parece inaceptable en todo punto",