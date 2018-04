'Telecinco': La portavoz de Podemos 'dimite' en directo y deja helado al chavista Monedero

Juan Carlos Monedero, el ideólogo y cofundador de Podemos, era uno de los invitados a la mesa de redacción de El Programa de Ana Rosa este viernes, 20 de abril de 2018, en Telecinco.

Lógicamente la crisis en la formación morada en Madrid era uno de los argumentos estrellas de la mañana en el programa que, en esta ocasión en ausencia de Ana Rosa Quintana, conducía Joaquín Prat ("Monedero no es tonto, es un sinvergüenza fiscal").

En este contexto, desde el plató de la cadena realizaban una conexión con el exterior para contar con la intervención de la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta.

La dirigente podemita aportaba su versión sobre la gravísima división interna tras el último capítulo de la batalla, que tal y como les contaba 'EsDiario', se producía tras la comparecencia conjunta de Pablo Iglesias, Íñigo Errejón y Ramón Espinar para aparentar paz y armonía, pero forzando la sonrisa, para anunciar una "candidatura de unidad" de Podemos a la Comunidad de Madrid.

"Desde la pluralidad", añadió su jefe de filas.

Como subraya David Lozano en 'EsDiario' este 20 de abril, tanto Espinar como Errejón han dado su brazo a torcer para alcanzar esa entente cordiale impuesta por Iglesias.

Sobre estas cuestiones hablaba la portavoz de Podemos cuando, ante un crítico Monedero con los planteamientos de Ruiz-Huerta, soltaba el doble bombazo; primero la crítica directa a su formación:

Era la primera de las declaraciones de la portavoz morada en Madrid que dejaba atónito a Juan Carlos Monedero, pero era solo la antesala de lo que iba a ser una confesión sobre su futuro político y el anuncio de una dimisión en pleno directo:

"No me voy a integrar en esa candidatura conjunta. No quiero pertenecer a un partido que en lo que se ha convertido ya no es mi proyecto. A partir de ahora prefiero seguir trabajando en mi proyecto”.