Las tremendas patadas en el culo a la condenada Bescansa al grito de "¡Traidora!"

No la cree nadie y va camino del patíbulo. Mientras Iglesias intenta cerrar la crisis en Podemos con Errejón y Espinar en una lista unitaria con caras de circunstancias

al forzarse, in extremis, una lista unitaria para la Comunidad de Madrid entre los dos principales sectores del partido y que liderará Íñigo Errejón, -sin todas las condiciones que había exigido durante los últimos días el precandidato -como controlar la marca y la confluencia- y llevando a Ramón Espinar, líder regional del partido cercano a Pablo Iglesias, como número tres-, Bescansa tiembla como un flan. (Verstrynge anima a Iglesias a purgar con sangre a Errejón y Bescansa: "Me llegan a montar a mí este numerito y pasan cabezas por una pica").

De momento lo hace con más aspavientos porque en las redes la están poniendo a caer de un burro, tras su metedura de pata vía Telegram y el borrador de marras. (Las vergonzosas razones de Bescansa para renunciar a ser la novia de Errejón tras pifiarl).

Lo de renunciar a ocupar el puesto número dos en la lista electoral a la Comunidad de Madrid de mayo de 2019, ya no sirve de nada, y van a por ella los podemitas más recalcitrantes, que la tachan de "traidora", "ingenua", "trepa" y "desleal", y le han pedido que salga de la formación. (Losantos fulmina a la traicionera Bescansa: "En cuanto respiró el macho alfa, se fue a dar de mamar al rorro").

A la Bescansa le quedan tres telediarios en Podemos por sus ansias de poder a traicionado a los que votamos a Pablo secretario ,muy mal marchate no te quiero no me representas traidora https://t.co/rJUJCri3FY — Estado Laico ya (@manili1961) 18 de abril de 2018

Ya se lo olía Pablo Iglesias cuando dijo aquello de "ni media tontería". Pero lo de Bescansa no tiene nombre. Traidora primero e ingenua después por creer que puede liderar PODEMOS. Con esta poca unidad es muy difícil conseguir nuevos votantes. De traca! https://t.co/7nQmWbn7DC — El Vigía ⚡ (@soyelvigia) 18 de abril de 2018

Lo siento no soy tolerante con la deslealtad.

Vete de PODEMOS y renuncia al acta de diputada.

1-por incompetencia supina (cómo se te filtra semejante documento).

2- cuando se está discutiendo el futuro de Madrid pensando secretaría general del partido (deslealtad total)

— CredoForRevolution (@ForRevolucion) 18 de abril de 2018