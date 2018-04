El indecente montaje de la pobre mujer del millonario Cuixart con su bebé

Jordi Cuixart, el encarcelado ex presidente de Òmnium, no es ni mucho menos un menesteroso. Propietario de una empresa dedicada a empaquetar medicamentos que factura unos siete millones de euros al año, no precisa de ninguna caja de solidaridad que pague los desplazamientos de su mujer hasta Soto del Real.

Aún así, la televisión pública suiza, RTS, acaba de presentar a Txell Bonet poco menos que como una necesitada, que se las ve y se las da desea pra poder visitar a su marido en la cárcel. Lo ha hecho en una lacrimógena pieza presentada en sus informativos, con repetidos primeros planos del bebé de ambos.

En un deleznable ejercicio de manipulación y solidaridad con el tema de los presos golpistas catalanes, un equipo de la televisión acompaña en el AVE a Bonet y su hijo de pocos meses y se despide de ella a las puertas de la prisión, tras el trayecto en taxi desde Atocha:

"Ella es la mujer de lo que en Cataluña se denomina prisionero político. Su marido, Jordi Cuixart, está encarcelado desde hace seis meses. Su mujer es periodista y se tiene que encargar ella sola de su hijo. Hoy (13 de abril) se tienen que encontrar en la cárcel, que está en Madrid. Ir a verlo supone un trayecto de 650 kilómetros".

Caja de solidarida

Según la televisión suiza, una caja de solidaridad permite a Bonet y a otros familiares

El reportaje pone la guinda al intragable con la petición de traslado de los reclusos a cárceles catalanas, gestionadas por la administración autonómica por el traspaso de competencias en materia penitenciaria, y se cierra con unas declaraciones del director en España de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán, quien afirma que la prisión provisional de Cuixart es "inaceptable" y que