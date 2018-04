El PP exige que el recorrido turístico del Madrid republicano incluya las siniestras checas comunistas y C's se abstiene

El Ayuntamiento de Madrid elaborará una guía del Madrid republicano con la intención de crear una ruta turística para explicar los acontecimientos de la Segunda República. La propuesta fue aprobada en el pleno de la Junta Municipal del Distrito de Centro. El PP votó en contra después de que los socialistas rechazaran su moción para incluir en el itinerario a las checas que se abrieron en la ciudad durante la Guerra Civil. --Carmena prepara una ruta turística por el Madrid republicano que ignora las checas--

"No nos sorprende nada que hayan rechazado incluir las checas en la guía del Madrid republicano porque cuestiona el relato de la Guerra Civil defendido ahora por la izquierda, en el que unos eran buenos, muy buenos, y los otros eran malos, muy malos, cuando barbaridades se cometieron en los dos bandos", ha opinado Iñigo Henríquez de Luna, concejal portavoz del PP en el distrito de Centro.

Las organizaciones de izquierda (anarquistas, comunistas y socialistas) crearon en Madrid durante la Guerra 225 checas, es decir, cárceles privadas, lugares de detención y a menudo de tortura, pero ahora una nueva y detallada investigación constata que fueron muchas más, hubo 345 checas, que en ellas se mató al menos a 1.800 prisioneros (el 90 por ciento en el año 1936), y que eso incluyó a unos 360 clérigos, sacerdotes y religiosas.

Una investigación dirigida por Alfonso Bullón de Mendoza ha descubierto que en la capital existían 345 checas, 120 de ellas sin inventariar en la «Causa general» que se hizo durante la posguerra.

El PSOE propone una ruta turística del Madrid Republicano.



El PP pide que se incluyan las 40 checas creadas en el distrito Centro.



El PSOE dice que no porque no quiere “que se politice el tema.”



Ahora Madrid, como no, apoya al PSOE.



Ciudadanos, como no, se abstiene.