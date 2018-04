Cifuentes tira por fin la toalla y anuncia su dimisión: "La resistencia de las personas tiene un límite"

Cristina Cifuentes ha anunciado su dimisión este 25 de abril de 2018 en una rueda de prensa de urgencia, en la que no ha admitido preguntas, celebrada en la Puerta del Sol, sede del gobierno de la Comunidad de Madrid--'Espejo Público' hace un monumental ridículo dudando que sea Cifuentes la del vídeo: "Se ve a una mujer rubia"--.

Cifuentes ha asegurado que, tras más de un mes de resistencia desde que se divulgara la polémica de su falso máster, tenía tomada la decisión de arrojar la toalla.

La dirigente pensaba anunciarlo el próximo 2 de mayo de 2018, durante la celebración de los actos institucionales de la Comunidad de Madrid--Cifuentes se sacó un máster en robar en supermercados: así la pillaron trincando dos botes de crema anti-edad en 2011--.

Sin embargo, la difusión del vídeo por parte de 'OKDiario' donde aparece robando dos botes de cremas Olay en un súper en el año 2011 ha adelantado su renuncia--¡Pero qué dices, Celia! Villalobos defiende la mano larga de Cifuentes --:

[Lo de ahora supone] dar un paso más en esta campaña de acoso y derribo, es una campaña que dura mucho tiempo, no es política pero sí personal.

Pasa unas líneas rojas evidentes y ha llegado a realizado un ataque personal contra mí.

Es una grabación de 2011, ya circuló por algunos medios. Yo he sido espiada, he sido investigada, han corrido dossieres sobre mi persona. Este vídeo obedece a una situación de un error involutario, que me llevé por error y de manera involuntaria, me lo dijeron y los aboné y el asunto no tuvo más trascendencia.

Esa grabación se ha utilizado para querer rematar alguna clase de campaña personal.

Con ese vídeo ya se me intentó extorsionar hace un par de años y lo puse en conocimiento de la Policía Nacional.

Lo que les quiero decir es que se han traspasado todas las líneas rojas, yo sin duda he cometido errores personales, seguiré cometiéndolos, creo que me he saltado semáforos en rojo pero se está poniendo en tela de juicio toda mi vida, no solo acabar conmigo políticamente sino destruir mi persona. Esto es parte de este precio que hay que pagar.

He estado hablando con mi equipo a lo largo de estos años y tenía tomada una decisión que anunciaría el 2 de mayo, pero adelanto mi decisión: renuncio a ser presidenta de la CAM.

Es una decisión meditada, pensaba anunciarla el día 2 de mayo, pero el motivo es que en la vida por encima de los intereses personales hay que pensar en los intereses generales. La izquierda puede gobernar la CAM y eso me ha hecho reflexionar. Mientras yo pudiera lo intentaría evitar.

Ha habido una gestión de tres años razonablemente buena. Crear empleo y hacer política social. Bajar tasas. Abono transporte joven. Becas educativas.

No quiero poner en riesgo esa gestión, un gobierno de izquierdas destruiría todo eso. Los madrileños no han votado eso y por eso yo tomé la decisión hace unos días de dar un paso atrás, pero la anticipo porque lo de hoy ya entran otros factores, personales.

He aguantado treinta y tantos días un linchamiento por tierra, mar y aire. Lo de hoy traspasa la línea. Están tergiversando imágenes.

Después de sufrir extorsión, ahora salen estas imágenes. Mi familia siempre estará apoyándome. Son el motivo por el cual sigo adelante.

Mi equipo, a quién tanto debo. Gracias por vuestro trabajo. La resistencia de las personas tiene un límite y yo he llegado a ese límite. Hemos conseguido que la vida de muchos madrileños sea hoy mejor. Ha sido un privilegio ser la presidenta de la CAM.