El ex líder de Podemos en Cataluña asoma su peluda patita batasuna contra Arrimadas y Albiol: "No cabéis"

Es interesante volver a ver los vídeos de Youtube de cuando Pablo Iglesias y Albano Dante Fachín, entonces Secretario General de Podem (Podemos en Catalunya) hacían campaña juntos asegurando que eran ‘la Cataluña blanca', la ‘Cataluña sin banderas' frente al bando independentista y al bando de la legalidad.

Incluso cuando su principal lugarteniente, la diputada Angels Martínez Castells, mostró su asco hacia la bandera de España retirándola las que había en los escaños del parlamento intentó soltar la milonga de que no era independentista, sino que era un tema de preferencia por la ‘tricolor'.

Pasó el tiempo y pronto Dante Fachín y Angels Martínez mostraron su verdadera cara haciendo campaña junto a ERC en las pasadas elecciones autonómicas y a favor de la independencia de Catalunya y la disolución de España.

Pero no era suficiente. Dante Fachín quiere entrar por la puerta grande en el ‘círculo' de los ‘indepes' y así limpiar su pasado en un partido ‘español', y para eso nada mejor que un rebuzno fascista. En pleno día de San Jordi, la festividad de la cultura de ‘todos' los catalanes el tal Dante Fachín publicó en el portal Fot-Li Pou.

Con el título "San Jordi será siempre nuestro" y se dirige expresamente a Inés Arrimadas y a Xavier García Albiol para decirles "No cabéis". Se refiere a que no caben en la fiesta de San Jordi pero, lo mismo para Fachín los no independentistas no caben ni en ‘su Cataluña'. Dice en el texto que no habla en nombre de los independentistas ni de los de izquierda, por lo que el tío se arroga la representatividad de todos los catalanes. Queda claro su pensamiento.

Ni Inés Arrimadas, que encabezó la lista más votada por los catalanes en las últimas autonómicas y Albiol, que fue la lista más votada por los catalanes de Badalona en las últimas municipales, son catalanes para él. "San Jordi será siempre nuestro y vosotros estaréis siempre fuera", dice el ‘demócrata' Fachín que nos recuerda que quieren decir de verdad los indepes cuando hablan de que son ‘un solo pueblo'.

Que en el artículo además arremete contra Ana Rosa Quintana y Susanna Griso.

Fachín sigue el manual de Nuria de Gispert tuiteando a Arrimadas que ‘se largue' de su Catalunya, para romper con su pasado presuntamente dialogante se radicalizan a lo facha. Pero se equivocan.

Los líderes del ‘process' prefieran la falsedad de las sonrisas cursilonas, que los rebuznos fascistas. Es poco probable que con gestos así consiga un hueco en las listas de ERC. A lo más, conseguirá un asiento de tertuliano de Catalunya Radio

La carta, íntegra, es la siguiente:



"Hola Xavier, hola Inés:

Sé que hoy será un día duro para vosotros. Ayer en Cataluña se vendieron millones de libros y eso, sin duda, para vosotros es una mala noticia. Cuando tu política se basa en la mentira, la manipulación y en la intolerancia que nace de la ignorancia, el hecho de que ayer la gente compre libros es una amenaza. Sé que hoy es un día duro y de mucho trabajo para vosotros porque debereis hacer horas extras en el programa de Ana Rosa o de Susanna Griso. Nada mejor para combatir la luz que pueden aportar los libros que la suciedad, la mentira y la manipulación de las cloacas televisivas. Venga, ánimos.

Dicho esto, sin embargo, tengo muy malas noticias para vosotros: Sant Jordi será siempre nuestro. Nunca será vuestro. Estáis fuera. Llegados a este punto de la carta tal vez ya estáis preparando la denuncia por delito de odio contra mí. Pero me reafirmo: está fuera de nuestro Sant Jordi. Y cuando digo 'nuestro' no me refiero a 'independentistas', ni a 'catalanes', ni a 'gente de izquierdas'. 'Nuestro' Sant Jordi (que nunca será vuestro) es de los que creemos en la cultura como herramienta de crecimiento de las sociedades. En este 'nuestro' incluyo a un montón de gente que se compra libros que yo nunca leería. En este 'nuestro' incluyo a gente que defiende y piensa cosas que yo no compartiría nunca. En este 'nuestro' incluyo a gente de derechas, de izquierda, de centro, que habla en catalán, en castellano, que silba Puigdemont, Ada Colau o ustedes mismos.

Xavier e Inés: 'nuestro' Sant Jordi (donde vosotros no cabéis) es el Sant Jordi de gente que, piense lo que piense, quiere reflexionar, quiere leer y quiere que las ideas corran libremente en novelas, ensayos, fotografías , poemas y canciones. 'Nuestro' Sant Jordi es un punto de encuentro donde autores y lectores (de izquierdas, de derechas, catalanes, madrileños y japoneses) ponen sobre miles de tablas miles de visiones del mundo. Varias, contrapuestas, enfrentadas. 'Nuestro' Sant Jordi es eso. Vosotros, cuando pedis 'no politizar Sant Jordi' lo que estáis pidiendo es justo lo contrario. Os molesta que la gente escriba, que la gente lea y que la gente piense por sí misma y se haga preguntas. A vosotros os gustaría un Sant Jordi donde los libros fueran apolíticos, donde la gente fuera apolítica, donde los discursos de los autores fueran apolíticos. Es decir: un Sant Jordi que no fuera Sant Jordi.

Sabemos que los libros no os gustan. Sabemos que sois más de leyes mordazas que de libros. Sabemos que callais cuando se prohíben libros. Sabemos que perseguís a periodistas y que os molesta la libertad de expresión. Y sabemos que deseais que sólo os miráramos a vosotros mintiendo y manipulando en las televisiones del IBEX. Sabemos que, si fuera por vosotros, en Sant Jordi sólo habría globos naranjas y reparto de rosas. Del color que vosotros consideráis oportuno, claro. Sabemos que os gustaría, pero eso no pasará. Mientras el día de Sant Jordi se venda un ejemplar de un filósofo griego de aquellos que deseais ahuyentar de los estudios secundarios, mientras que la gente pueda comprar el libro que quiera sin preguntar a vosotros, San Jordi será un acto político. Un acto profundamente político en contra de aquellos que deseais una sociedad callada, uniforme y acrítica. Sant Jordi será siempre nuestro y vosotros estáis fuera. Y por muchos años", concluye.