Anna Gabriel está desesperada: hace un llamamiento pidiendo más dinero y de momento lo que tiene es un porrón de tuits llamándola de todo

"Apadrina a una fugitiva", "pide dinero porque trabajar de camarera no es de comunistas", "clasista jugando a revolucionaria", "se puede trabajar de más cosas aparte de profesora en la universidad"...Twitter bulle desde primera hora de la mañana de este viernes 27 de abril de 20198 con la noticia del llamamiento desesperado de Anna Gabriel desde Suiza porque no tiene ni trabajo ni dinero--La patada en el culo que prepara Suiza para las rufianas Anna Gabriel y Marta Rovira--.

El Confidencial cuenta que la fugada de la CUP ha lanzado un llamamiento a su partido para que la ayude económicamente porque no tiene ni un franco suizo al no haber conseguido una plaza de profesora en Suiza, como era su intención--Un estudiante suizo 'noquea' a Anna Gabriel con una pregunta sobre la gran mentira del procés--.

Y el partido anticapitalista pues se ha puesto manos a la obra para recaudar más dinero y enviárselo a la exdiputada, que contaba con poder trabajar en la Universidad pero no ha tenido suerte--El dato secreto sobre la buena vida que se está pegando Anna Gabriel en Suiza--.

Suiza no ve motivos para dar asilo a Marta Rovira y Anna Gabriel y esta última no encuentra trabajo. Cuando se enteren de que su moneda es el franco empezarán a sospechar cosas.

Anna Gabriel se pensaba que lo de cobrar por no hacer nada pasaba en todos los países. No hija, no, el único país que te daba un sueldo por la cara, es el estado fascista y opresor del que dices que has huido, a cambio de que lo insultaras diariamente. pic.twitter.com/DV4TQMwCLh