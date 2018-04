La manada de Podemos aúlla de rabia con la sentencia y acaba con el rabo entre las piernas

Ponen ahora el grito en el cielo tras haber votado alegremente el 15 de marzo de 2018 en el Congreso a favor de la derogación de la prisión permanente revisable, arremetiendo contra la legislación "en caliente" sobre este tipo de delitos sexuales, y olvidando que el caradura de Pablo Iglesias se negó a recibir a Juan Carlos Quer, el padre de Diana, e impulsor de la plataforma que exige un castigo ejemplar para este tipo de delincuentes. (¡Qué 'lince', Ferreras! Llama al 'azotador' de Mariló Montero para hablar de la sentencia a 'La Manada').

Pero ahora desde Podemos tratan de sacar rédito de la sentencia contra 'La Manada', y se suben a la ola de indignación ciudadana haciendo malabarismos para aterrizar con mejor pie de cara a las elecciones. (El sinvergüenza de Otegi saca la cara por las mujeres y se la parten a cuenta de ETA).

La condena a La Manada sólo por abuso es una pésima noticia ¿Cómo que no hubo intimidación? Parece que se estuviera diciendo a las víctimas que si no te enfrentas a 5 matones que te doblan en tamaño, arriesgando la vida, no te están violando. Vergüenza y asco