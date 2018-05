Carmena hace de oro con 700.000 euros a un chiringuito de la ex novia del antisemita Zapata

Los podemitas que llegaron al Ayuntamiento de Madrid con la promesa de regenerarlo están llenando de dinero público a un conglomerado de 22 cooperativas afines que en estos tres años de gobierno de Ahora Madrid han recibido 1,6 millones en contratos, convenios y subvenciones.

Son chiringuitos propios disfrazados de inocentes cooperativas a las que estaban vinculados varios concejales que hoy mandan en el ayuntamiento.

Entre estas empresas están firmas como Tangente, de la que fue directora estratégica una asesora del equipo de Manuela Carmena, y REAS, a la que el Consistorio ha adjudicado más de 600.000 euros, como ha informado El País. --Un servicio municipal comparte sede con 22 firmas que recibieron 1,6 millones--

Tangente engloba varias cooperativas. Este grupo, que se define como "empresa social dedicada a mejorar la calidad de vida de las personas y el medio ambiente", tuvo como dirigente a una asesora actual del ejecutivo de Ahora Madrid, Rosa Domínguez, elegida a dedo para asesorar en el distrito de Fuencarral-El Pardo.

Otro caso curioso es REAS. Esa sociedad logró dos convenios municipales de más de 600.000 euros en dos años. Y entre sus consejeros están personas afines al mundo okupa y ecologistas de la órbita política de Ahora Madrid, candidatura ciudadana inspirada en el movimiento del 15-M y conformada por Podemos, Equo, IU y los municipalistas de Ganemos.

El Mundo señala que Nuria Sánchez, asesora en la Junta Municipal de Fuencarral de la que es concejal-presidente Guillermo Zapata y que ha integrado la Mesa de Coordinación de Ahora Madrid, estuvo vinculada al grupo de cooperativas Tangente. --Una coordinadora de Ahora Madrid proviene de la red de cooperativas suvbvencionada por Carmena--

En concreto, según figura en el portal de Transparencia del Ayuntamiento de Madrid, Sánchez trabajó en Andaira, una de las 14 cooperativas que forman el grupo Tangente, desde 2005 a 2015, antes de entrar en el Consistorio madrileño con Ahora Madrid, donde ocupa un puesto de asesora nivel 24. La cooperativa Andaira está especializada en consultoría e investigación social.

Sánchez fue una de las impulsoras de Ganemos, el movimiento del que nació Ahora Madrid, donde formó parte del equipo de redacción del programa y de la coordinadora. Anteriormente, había estado vinculada al Patio Maravillas, al igual que los concejales Zapata, Celia Mayer y Javier Barbero.

Y un dato no menor que se le olvida a El Mundo: Nuria Sánchez fue pareja de Guillermo Zapata. La prueba de su relación es que en 2014 ambos publicaron un artículo en eldiario.es contando cómo habían decidido abortar. Zapata la contrató como asesora a razón de 50.000 euros brutos al año en el distrito de Fuencarral-El Pardo. "Si no se le contratase por ser la ex pareja del concejal, se estaría actuando de forma machista", apuntaron fuentes de Ahora Madrid en su defensa. Normal.