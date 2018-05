Podemos queda como 'La Chata' al tragarse las burdas mentiras de una cobarde redactora de RTVE

¡Qué manera de hacer el ridículo! Como reza el clásico andaluz, los de Podemos han quedado como 'La Chata' al tragarse un bulo de una redactora de RTVE, una tal Emilia Laura Arias, que había subido a Twitter una gruesa acusación contra sus jefes asegurando que:

Pusieron sobre mi mesa una noticia sin contrastar que acusaba a Monedero de fraude fiscal. Tras contrastar lo que decía ese panfleto dije que no era verdad. Que no había fraude ni imputación. "Haz que lo parezca". Me negué y otra persona sí lo hizo.

El problema es que, tal y como cuenta ABC este 4 de mayo de 2018, la redactora decidió borrar el tuit y, de paso, cerrar la cuenta dándose cuenta de la burda mentira que había subido a la red. Pero los de Podemos ya habían dado pábulo y bombo a la trola de la periodista quedando retratados y haciendo un ridículo sideral.

No había ni fraude ni imputación de @MonederoJC. "Haz que lo parezca." Me negué y otra persona lo hizo.



@EmiliaLaura, periodista de TVE.



Así llevamos 4 años.



4 años de sicarios mediáticos difamando a PODEMOS y dando masajes a Ciudadanos.



Y, sin embargo, aquí seguimos. 😁💪 pic.twitter.com/ABDd9gVDi5 — Pablo Echenique (@pnique) 2 de mayo de 2018

Pues han sido cuatro años donde en todos los lugares donde tenían poder, Hacienda, televisión, universidad, prensa, alguien daba una orden: machaquen a Monedero. El PP es la mafia. Gracias a la gente de RTVE, en especial @EmiliaLaura, por su coraje. Seguimos sin miedo. pic.twitter.com/4ZUrKqBytv — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) 2 de mayo de 2018

Esto es lo que hace el PP con la televisión pública. Lo dicen los propios trabajadores 👇🏼https://t.co/Lv7iLaFyq4 — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 2 de mayo de 2018