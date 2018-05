Diez cosas que seguro no sabías sobre Pablo Iglesias e Irene Montero

Los novios de la formación morada tratan de llevar su relación y futura paternidad en la más estricta intimidad pero no han podido evitar que ciertos detalles de los mismos salten a la luz pública. Te ofrecemos los más jugosos..., según recoge informalia.

1. Hace un mes que Irene Montero (30) anunció su embarazo. Lo hizo a través de las redes sociales con un mensaje que dejaba entrever la ilusión del momento que atravesaba con su novio: "Estoy embarazada de casi 13 semanas, y dentro de mí crecen dos criaturas que, si todo va bien, nacerán entre septiembre y octubre".

2. La noticia ha llegado casi un año después de que un apasionado beso en plena calle desvelara la relación sentimental entre ambos que, según afirman algunos medios, ocultaron durante dos años.

3. Irene Montero no es la primera novia política del vallecano. Pablo Iglesias (39) mantuvo una relación sentimental con Tania Sánchez, diputada de Podemos, con la que rompió en enero de 2015.

4. El líder de la formación morada y su chica han confiado en la sanidad pública para realizar el seguimiento del embarazo. Hace unos días se les vio salir del hospital Ramón y Cajal con una ecografía de los bebés en la mano, tal y como muestran unas imágenes de Okdiario.

5. Han llevado la lucha por la igualdad de sexos hasta el salón de su casa y han elegido el orden de los apellidos de los niños por sorteo. Ganó el papá.

6. Irene Montero será la encargada de elegir el nombre de los dos pequeños, de los que no han desvelado los sexos. Eso sí, se ha especificado que se trata de mellizos y no de gemelos. De hecho, lo desveló su compañero Juan Carlos Monedero: "Vienen mellizos y me siento como si fuera tío".

7. La llegada de sus niños convertirá a los Iglesias-Montero en familia numerosa, ya que Pablo e Irene son amantes de los animales y tienen tres perros, dos de ellos golden retriever, con los que pasean a menudo por un parque cercano a su domicilio.

8. Viven en un chalet adosado situado en una acomodada urbanización de Rivas-Vaciamadrid y comparten vecindario con Tania Sánchez, ex de Pablo Iglesias.

9. Prepararán su casa para la llegada de los bebés aunque el vehículo ya lo tienen listo, pues tienen un todoterreno que ronda los 12.000 euros y que cuenta con una red de seguridad para poder transportar a sus perros y con espacio de sobra para dos miembros más.

10. Los niños siempre llegan con un pan debajo del brazo pero si a los Iglesias Montero se les olvida, papá y mamá pueden comprarles una panadería entera. Según publicó Esdiario.com, ingresan más de 11.000 euros al mes entre los dos.

