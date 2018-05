Martínez Castro vuelve a lucirse irritando a los pensionistas: "Del Carmen, por favor" al "¡os jodéis!"

Cuando los políticos creen que no están siendo grabados, dicen la verdad. Otras veces, se desahogan. También pueden, como en el caso de Carmen Martínez Castro, secretaria de Estado de Comunicación, ofender a los pensionistas que se manifiestan por el futuro de su prestación.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pasó buena parte de la semana pasada visitando distintas ciudades españolas.

Este 5 de mayo de 2018 viajó hasta Alicante para celebrar que su partido había recuperado la alcaldía de la ciudad. A su llegada fue increpado por un grupo de pensionistas, que reclamaban una subida digna.

Mientras Rajoy saludaba a Luis Barcala, el nuevo alcalde, los manifestantes abuchearon al presidente al grito de "fuera, fuera".

En ese momento, la secretaria de Estado de Comunicación y una de las más estrechas colaboradoras de Rajoy, Carmen Martínez Castro, tuvo un desliz:

"Dan ganas de hacerles un corte de mangas de cojones y decirles os jodéis", dijo ajena a la presencia una reportera de 12TV que grabó las imágenes.

Martínez Castro es la última de una larga lista de políticos pillados en un ataque de sinceridad, según recoge Justo Martín en El Español.



Martínez Castro: "Os jodéis"

“¡Qué ganas de hacerles un corte de mangas de cojones y decirles: ‘Pues os jodéis’!”

Pena de muerte para los arquitectos



La expresidenta de la Comunidad de Madrid es una fuente inagotable de gazapos o comentarios a micrófono abierto. En una visita a Robledo de Chavela (Madrid), Esperanza Aguirre llegó a decir que habría que matar a los malos arquitectos porque sus crímenes les sobreviven.

Puigdemont: "Moncloa triunfa"

"El plan de Moncloa triunfa, espero que esto sea verdad y gracias a esto que todos puedan todos salir de la cárcel porque sino, el ridículo es histórico". Mensajes de un huido Carles Puigdemont al exconseller Toni Comín en unos mensajes, el pasado mes de enero. Fueron captados por una cámara de Tele5.

En ellas daba el procés por terminado y aseguraba que los suyos le habían traicionado. (Ver el momento)

Aznar: "Vaya coñazo que he soltao"

La Unión Europea puede ser árida hasta para José María Aznar. Como presidente del Gobierno, tras un discurso ante el Parlamento Europeo, exclamó sin saber que lo recogería el micrófono un "Vaya coñazo que he soltao" al secretario de Estado de Asuntos Europeos. (Ver el momento)

Rajoy: "Mañana tengo el coñazo del desfile"

Para Mariano Rajoy, el día de las Fuerzas Armadas es un "coñazo". "En fin, un plan apasionante". Así lo confesó en 2008 a sus colaboradores, sin ser consciente de que sus palabras estaban siendo recogidas por la prensa.

Después, Rajoy emitió un comunicado: "Al parecer, una expresión coloquial propia de una conversación de ámbito privado ha transcendido de ese ámbito privado al público" dijo. "Para despejar cualquier duda o mala interpretación, quiero reiterar mi postura ya conocida de máximo respeto, afecto y apoyo a nuestras Fuerzas Armadas, así como a la celebración de la Fiesta Nacional" (Ver el momento)

Andrea Fabra: "¡Que se jodan [los parados]!"



El PP anunciaba una reducción de las prestaciones por desempleo para evitar que los desempleados no tuvieran incentivos para buscar trabajo. La diputada del PP por Castellón Andrea Fabra aplaudía a rabiar. "Sí señor. Muy bien, muy bien, muy bien", decía mientras Rajoy lo explicaba en la tribuna del Congreso y la oposición murmuraba.

"¡Que se jodan!" dijo después. Más tarde aseguró que su intención no era insultar a los parados sino a la oposición. (Ver el momento)

Las dos tardes de Economía de Jordi Sevilla

En 2003, Jordi Sevilla era el secretario de Economía del PSOE y a José Luis Rodríguez Zapatero le llamaban "bambi" por su en teoría falta de arrojo político. En una conferencia de Zapatero sobre asuntos económicos, Sevilla hizo el siguiente comentario: "Lo que tú necesitas para saber esto son dos tardes".

La frase fue utilizada hasta la saciedad por el PP para desacreditar la capacidad del entonces líder de la oposición para resolver los problemas económicos del país. (Ver el momento)

Zapatero: "Nos conviene que haya tensión"

"¿Qué pinta tienen los sondeos que tenéis?", le preguntaba Iñaki Gabilondo a José Luis Rodríguez Zapatero en 2008, cuando el presidente optaba a la reelección. "Bien, sin problemas, lo que pasa es que nos conviene que haya tensión". Era al final de una entrevista, con los dos ya de pie en el plató, mientras se despedían. Los micrófonos seguían abiertos.

Lo que buscaba Zapatero y su equipo de campaña era movilizar a su electorado ante el riesgo de que Mariano Rajoy se hiciera con el poder. De esa época son los mítines más multitudinarios del PSOE. (Ver el momento)

Bono: "Blair, gilipollas integral, un imbécil"

José Bono era presidente de Castilla-La Mancha, pero no estaba muy de acuerdo con Tony Blair, primer ministro británico que llegó a su país a la guerra de Irak junto a José María Aznar y George W. Bush. "Oye, y nuestro colega Blair es un gilipollas integral", dijo al presidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra. "Es un imbécil", siguió. (Ver el momento)

González: "¿No hay nadie que le diga a los jueces lo que tienen que hacer?"

La escena sucedió en el funeral de Francisco Tomás y Valiente, en febrero de 1996. Según captó Tele 5 y difundieron varios medios, González se sinceró con Clemente Auger, presidente de la Audiencia Nacional y amigo personal del entonces presidente. Ante él expuso su malestar.

"Es que estoy desesperado. Si es que no hay política. No hay nadie que le diga al presidente del Tribunal Supremo: todo nuestro apoyo, todo nuestro respeto. Nos parece bien que la Sala II cite a los de Herri Batasuna. Pero le ruego que piense si no sería mejor citarlos a todos de una sola vez y en 48 horas, porque tenemos un mes de administración malísima. No es más que una indicación. Porque ¿quién ha tomado esa decisión? Ni siquiera el instructor, ¡el secretario! Cada dos días, dos, una fiesta allí cada día. Esto no es posible", recoge El País. "¿No hay nadie que le diga a los jueces lo que tienen que hacer?", dijo González a Auger.