Arde el PSOE con el demoledor tuit de Alberto Sotillos que achicharra del todo a Pedro Sánchez

Las aguas no pueden bajar tranquilas por la orilla del PSOE. Con el último CIS en la mano y con el triste José Luis Ábalos para vender la idea de un triple empate entre PP, Ciudadanos y socialistas, la crítica desde el propio entorno del partido progresista tenía que venir más pronto que tarde.

Y, como reza el clásico, no hay peor cuña que la de la propia madera. Alberto Sotillos, sociólogo y muy cercano al PSOE, demuestra con un gráfico y un solo tuit que la vuelta de Pedro Sánchez a la secretaría general de Ferraz ha sido contraproducente para el crecimiento que venía experimentando el partido desde que en octubre de 2016 el señor del 'no es no' era apartado u obligado a dar un paso al costado para dejar la poltrona.

Como demuestra Sotillos, ha sido volver Sánchez a ejercer el liderazgo de los socialistas y la marca del puño y la rosa empezar a descender en los sondeos. Tanto es así, que en el CIS de mayo de 2018 ha descendido nada más y nada menos que casi dos puntos desde que Sánchez volvió a ejercer la secretaría general.

¿Qué ocurre si cruzamos la tendencia de voto del PSOE según el CIS con los periodos de mandato de Pedro Sánchez? En verde las bajadas, en amarillo las subidas. Parece evidente... pic.twitter.com/gEFzfibt4R — Alberto Sotillos (@AlbertoSotillos) 9 de mayo de 2018