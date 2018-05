Cristina Cifuentes borra su vídeo más loco y deja turulatas a las redes sociales

Cristina Cifuentes lleva unos cuantos días lejos intentando que la dejen en paz y quedar lejos de los focos.

La atribulada expresidenta de la Comunidad de Madrid va a volver a la universidad, con un sueldo de poco más de 50.000 euros brutos (Cristina Cifuentes ya tiene trabajo: un puesto de humilde funcionaria en la Gerencia del Rectorado de la Complutense).

Tiene su lógica que no quiera ver periodistas ni en pintura y que su último deseo es aparecer en los papeles, pero a pesar Cifuentes vuelve a ser noticia (Así es la nueva vida de Cristina Cifuentes lejos de la política).

Y ahora en las redes sociales, porque ha borrado de Twitter su famoso vídeo que publicó de madrugada el mismo día que salió a la luz el escándalo del máster.

"No me voy, me quedo".