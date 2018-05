El vídeo de la nueva marioneta de Puigdemont haciendo el chorra con los bombardeos españoles

Un agente de seguros en Suiza venido a más, que regresó a Cataluña en el año 2008 para enfrascarse en una lucha sin cuartel contra todo lo que huele a español. Líder antaño de la plataforma Sobirania i Justícia, -que había fundado el recientemente fallecido Agustí Bassols, exconsejero de Justicia de Jordi Pujol-, este supremacista declarado será el títere sin cabeza de Puigdemont, que lo ha elegido desde Berlín con el aplauso de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural. (Los tuits supremacistas que borró acojonado el antiespañol sucesor de Puigdemont).

Es Quim Torra, el xenófobo número 11 de la lista por Barcelona de la coalición de Junts per Catalunya (JxCat) donde resultó elegido en las elecciones al Parlamento de Cataluña de diciembre de 2017, quien cuando era presidente de El Borne Centro de Cultura Y Memoria, dio una entrevista a 'Tribuna TV' que sirve para conocerle un poco más si cabe, (tras sus representativos tuits que borró en un arranque de miedo y vergüenza torera). (Carles Puigdemont presenta al fanático Quim Torra como su sucesor en la presidencia de la Generalitat).

En la misma, sobre estas líneas, el supremacista de turno y un año antes de ser nombrado presidente de Òmnium Cultural, y poco antes de que se celebrara el primer referéndum ilegal de Mas del 9N, aseguraba jocoso que

Es evidente que los catalanes en Democracia tienen recuperar una cuota de poder de sus instituciones. El Govern aspirará siempre a la máxima libertad posible. Y en ese sentido es lógico que acabaremos decidiendo si este pueblo tiene que tener plena soberanía o no"

El hispanófobo daba a entender entonces que el resto de España ejercía algún tipo de censura o represión hacia Cataluña, al afirmar que ya no se podía atacar a los catalanes:

"Por tanto es un proceso que yo veo muy normal y de un pueblo que está recuperando su capacidad de análisis y que en Democracia se debe plantear. Eso no había pasado hasta ahora, eso es muy importante. No había habido períodos democráticos que hubieran permitido esta maduración, ya no nos pueden bombardear que esto también es importante".