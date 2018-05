La ridícula excusa de Podemos Aragón para explicar la escapada de lujo a Nueva York de dos dirigentes: "Se cargó por error"

Han dimitido de sus cargos en Podemos, pero él sigue como asesor del alcalde Santisteve. Dos cargos de Podemos en Aragón dimitieron en abril por cargar un viaje privado a Nueva York de unos 3.000 euros el pasado otoño a la cuenta del grupo municipal de Zaragoza en Común (ZEC), donde los concejales de la formación que gobierna la ciudad ingresan parte de su sueldo como donación.

Los implicados son Guillermo Lázaro, que era secretario general de Podemos en Zaragoza capital, y su pareja, María José Calderón, que era secretaria de Organización de Podemos Aragón, la número tres del partido en la región.

Ambos han dimitido de sus cargos de responsabilidad en Podemos a raíz del escándalo, pero Guillermo Lázaro sigue cobrando como asesor del alcalde zaragozano -y líder de ZEC- Pedro Santisteve. Ese sueldo va con cargo al Ayuntamiento de Zaragoza.

Sus renuncias, sin embargo, no se han conocido hasta que este fin de semana lo publicó El Periódico de Aragón y uno de ellos, Guillermo Lázaro, ha conservado hasta este mismo lunes su cargo como coordinador del grupo municipal.

El hasta entonces secretario general de Podemos en Zaragoza, Guillermo Lázaro, y su pareja y secretaria de Organización de Podemos Aragón, María José Calderón, tuvieron que dejar sus cargos en el partido en abril aunque un mes antes se reembolsaron las cantidades tras cotejarse las facturas y los movimientos de la tarjeta, Guillermo Lázaro, que a pesar de su renuncia conservaba todavía el cargo de coordinador del grupo municipal Zaragoza en Común, ha tenido que apartarse este lunes también de esta responsabilidad tras saltar el escándalo.

El portavoz del grupo municipal de ZEC, Pablo Muñoz, ha explicado que este mismo lunes el propio efectado "en una reunión ha planteado que es neceario que deje temporalmente su función de coordinador hasta que la organización decida "cómo se evalúa este error y si debe haber alguna consecuencia".

SE CARGÓ POR ERROR

"Evidentemente es un gasto particular porque es un viaje personal y se utiliza una cuenta no debida porque se debería haber cargado a la personal", ha considerado, para añadir que el afectado ha subsanado el error el pasado mes de marzo y ha remachado que "no se pagó con dinero público ningún gasto particular".

"Se cargó en la cuenta por error y al hacer un arqueo nos dimos cuenta del error y se lo comunicamos a la persona y reintegró el dinero en esa cuenta privada de ZEC", ha abundado.

En rueda de prensa, también ha comparecido la portavoz de ZEC, Maribel Martínez, para indicar que "toca hacer una evaluación de este cargo a la tarjeta". "Nos planteamos valorar todos los datos y no podemos decir nada más porque estamos en ese momento y serán los órganos internos, cuando tengamos toda la información, los que tomarán las decisiones. Somos los primeros interesados en solventarlo" y ha pedido tiempo.

"Se ha publicado información sesgada que nos hace daño y nos sentimos molestos y hasta cierto punto estamos enfadados porque no es el momento oportuno de decir algo que para nosotros no es la realidad".

FONDOS PÚBLICOS



Pese a que tanto las arcas de ZEC como los sueldos del personal adscrito al grupo municipal se nutren directamente de fondos públicos, ayer el alcalde Santisteve y su formación política intentaron hacer ver que era un asunto estrictamente privado, de orden interno de la coalición.

No lo ven así el resto de grupos políticos que, a izquierda y derecha, han salido en tromba para exigir explicaciones al gobierno municipal, a reclamar que se depuren responsabilidades y a denunciar que lo ocurrido sí que afecta de lleno a los fondos públicos. Y coinciden igualmente en criticar que ZEC pretenda hacer ver que todo fue fruto de un «error» y a presentarlo como un asunto menor.