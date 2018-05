"No me gustan los pijos".... lo que decía el podemita Pablo Iglesias antes de comprarse un casoplón de 600.000 euros

Pablo Iglesias e Irene Montero han comprado un chalet en la localidad madrileña de Galapagar para el que han solicitado una hipoteca de 540.000 euros a pagar en un plazo de 30 años. El secretario general de Podemos y la portavoz del grupo confederal de Unidos Podemos en el Congreso viven de alquiler en Rivas-Vaciamadrid y han tomado esta decisión ante su maternidad inminente, prevista para después del verano.

La hipoteca ha sido suscrita para una propiedad al 50%, por lo que cada uno afrontará el pago de 270.000 euros. Desde el partido señalan que la nueva propiedad de los dos diputados se añadirá los próximos días a los portales de transparencia del Parlamento y también a la página web de Podemos.

Se han comprado un chalet de 600.000 euros, una decisión que contrasta con lo que el líder de Podemos decía algunos años. Dieter Brandau ha rescatado en 'Es la Tarde' de esRadio algunas de las frases de Iglesias sobre la gente normal, los "pijos" o los "políticos que viven en chalets":

"(Sobre Pablo Casado) ...puede ir en mangas de camisa pastel sin parecer demasiado pijo, tan solo un poco, lo justo para tomarse algo en Malasaña". "No nos gustan los pijos, y creo que a partir del 24 podemos limpiar de pijos las instituciones, (...) que haya gente normal, gente sencilla, gente que se bajará el sueldo, que dará la cara por la gente". "Me ofende mucho que haya gente que lleve trajes que cuesten lo que un trabajador tarda cinco o seis meses en ganar".

"Las mejores vistas de Madrid están aquí en Vallecas (...) Me parece más peligroso, Ana Rosa, el rollo de aislar a alguien, este rollo de los políticos que viven en Somosaguas, que viven en chalets, que no saben lo que es el transporte público, que no saben lo que cuesta un café".