Monedero truca el coste real de la hipoteca de Iglesias y se lleva un buen mamporro: "Tu cálculo es un puto insulto"

Juan Carlos Monedero se ha debido pensar que el personal es tonto de nacimiento. Cuando salió a la luz la compra del chalet en Galapagar por parte de Pablo Iglesias e Irene Montero, el cofundador de Podemos salía a defender las bondades de esta compra y daba estas cifras tan irrisorias para una propiedad en una de las zonas más exclusivas de Madrid.

Así que los insensatos @Pablo_Iglesias_ e @Irene_Montero_ van a pagar de por vida una letra de 500 euros en vez de haberse ido de alquiler a pagar 1000. Malditos rojos que no viven debajo de un puente. Terminarán por querer estudiar en la universidad.

Pero, evidentemente, los hechos (y los números) son irrefutables y los 500 euros no daban casi ni para la entrada de la caseta del perro. Eso sí, Monedero no iba a dar marcha atrás ni reconocer el error, así que vuelta la burra al trigo intentando nuevamente ocultar el verdadero coste que acarrea la hipoteca.

Matemáticas para odiadores: 540.000€ dividido entre 30 años de hipoteca = 18.000€ al año. 18.000 entre 12 meses = 1.500€ al mes. 1.500 dividido entre dos personas = 750€ al mes cada uno (no 500). Suma intereses. Resta herencia. ¿Te acordaste hoy del PP? ¿Pablo Casado? ¿Gaza?

El problema para Monedero es que la gente tiene medios para hacer sus cálculos y las cuentas no le salen. Es más, consideran que es un insulto que el podemita les intente hacer comulgar con rueda de molino:

No, en serio. Este cálculo es un puto insulto a cualquiera que haya firmado una hipoteca.

Deja de hacer el ridiculo.A ver si os enteráis que NO se discute el dinero sino la demagogia!!Que cada uno haga con su dinero lo que quiera!Pero seguid con la retahíla de que solo los fachas se pueden comprar casas de 600k...

Hoy me acorde de esto... pic.twitter.com/ZWvFZyiZZW

No me cuadran esos cálculos. Ayer eran 500...hoy 800...800 que serían 1.600 (sin intereses), porque desde cuando se dividen las hipotecas??? Acaso hay 2 hipotecas? O lo haces para que parezca menos? Que hay de las reformas de 50.000 euros y los gastos de 600 euros/mes? pic.twitter.com/Z68R0VrT8L

Faltan intereses y gastos, a parte del hecho de haber podido ahorrar más de 100.000€, que ya es ahorrar... 👇👇👇👇 Sólo el 5% de los españoles tienen ahorrados más de 70.000€ ¿Son casta o no son casta? Claro que, qué vas a decir tú, que cobras más de 400.000€... 🧐

Ah que te referías a 500€ por persona... 🤦‍♂️🤦‍♂️Yo me acuerdo de los corruptos cualquier día. Y tu argumento no se sostiene, tan difícil es reconocer cuando ha "meado fuera del tiesto"? No critico la compra de la casa, sino vuestro argumentario antiliberal e incoherente.