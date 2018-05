Iglesias y Montero mandan un carta lacrimógena a las bases en la que se presentan como 'las víctimas del chalet'

No valen siquiera para dar la cara. Pablo Iglesias e Irene Montero han decidido jugar a dos barajas (16.000 valientes se citan en Facebook para montar el 2-J una barbacoa en el chalé de Iglesias).

Por un lado, salen en una inesperada rueda de prensa para anunciar una consulta entre sus bases para ver si deben dimitir de sus cargos por el caso del chalet. Pero por el otro ya empiezan a caldear el ambiente con una carta a las bases (Isidro López, diputado de Podemos, se toma a coña a Pablo Iglesias, y pide un referéndum para decidir si la pareja compra villa en la playa).

Eso sí, para que la chapuza no se note utilizan la cuenta de Podemos Esquivias en Facebook. Todo tan 'claro' como una ciénaga:

Así arranca el texto:

No te metas en política, primer aviso. Hubo un tiempo en España en el que nos contaron que era mejor no meterse en política y que si lo hacías, debías atenerte a las consecuencias. En democracia las cosas son distintas.

Insiste la misiva:

Mientras todos los telediarios abren con la "polémica" de la casa que te has comprado honradamente.

Se pregunta la 'parejita feliz':

¿Que dos cargos públicos tengan una hipoteca de 270.000 euros es motivo para abrir todos los telediarios durante tres días? Solo si eres Pablo Iglesias e Irene Montero y eres de Podemos. Entonces todo vale. A ningún cargo público se le hace esto, porque es acoso a sus vidas privadas. En 2018, la manera que tiene el poder de intentar destruir a quienes quieren cambiar las cosas puede que sea más sutil o más sofisticada que en épocas pasadas. Pero el mensaje es el mismo:

"No te metas en política. No te metas en Podemos. Ya has visto lo que le hemos hecho a Irene Montero y a Pablo Iglesias. El siguiente puedes ser tú."