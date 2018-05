Los ayatolás iraníes le suben el sueldo al fiel Iglesias por si lo condenan a la horca

En Plaza Podemos y otros círculos podemitas están poniendo verde a los morados Pablo Iglesias e Irene Montero a cuenta del chalé de marras, y las cosas no pintan especialmente bien de cara al plebiscito, aunque Echenique dé por hecho que ambos saldrán airosos de tan comprometida y bochornosa situación. (Pablo Iglesias seguirá cobrando 3.000 euros al mes de los sanguinarios ayatolás iraníes).

Lo de la hipoteca de 540.000 euros recién firmada a cuestas y dos hijos en camino, no es moco de pavo, y la pareja cuenta con un plan B por si salta la libre el próximo domingo y se llevan un susto de los que hacen época.

Según da cuenta Ana Isabel Martín en 'EsDiario', el medio millón de inscritos en Podemos tienen en su mano el futuro político y laboral de los mentados, aunque siempre les quedará 'HispanTV' y el sueldo más que generoso que la televisión del régimen iraní le proporciona a Iglesias desde que a finales de 2012 éste empezó a presentar 'Fort Apache' semanalmente.

Así, en la nueva declaración de bienes y rentas que acaba de presentar en las Cortes tras la adquisición del famoso casoplón, el líder del partido cifra en 41.211,41 euros netos el dinero obtenido en el último año de esta cadena y por derechos de autor. Teniendo en cuenta que no publica un libro desde 2015, es evidente que casi todo procede de los iraníes.

Y por si fuera poco le han aumentado el sueldo. El año anterior declaró por ese mismo concepto 33.700,48 euros, 7.500 euros menos. Así que le han subido los honorarios.

Montero no tiene currículum laboral previo y además no dispone de otros ingresos que no sean los de portavoz del grupo parlamentario de Unidos Podemos en el Congreso. De de los que además supuestamente -no hay pruebas- dona todo lo que excede del equivalente a tres salarios mínimos.

Lorena Ruiz-Huerta ha olido sangre en Podemos