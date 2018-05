El bochornoso vídeo de Pedro Sánchez quedándose en blanco que enrojece al PSOE

La pregunta en Ferraz de la periodista le pilló a contrapié, y se dio un batacazo que quedará como ejemplo de que las ruedas de prensa deben prepararse con tiempo y esmero, al menos cuando uno intenta que cuele la intención, que en este caso le venía al pelo para apuntarse un tanto a costa del tan justamente vilipendiado nuevo presidente de la Generalitat. (Rajoy pacta con Sánchez y Rivera reactivar el 155 a la primera ilegalidad de 'Ku Klux Clan' Torra).

Y es que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha propuesto utilizar el proyecto de ley de igualdad de trato que se tramita en el Congreso para sancionar las acciones "xenófobas" y "racistas" y "supremacistas" que pueda cometer el presidente catalán, aunque no se tiene la lección muy bien aprendida. (El sangriento motivo por el que Girauta abandonó al PSOE pone rojo de vergüenza a Sánchez).

Así, contestó a la profesional que le había preguntado que pusiera algún ejemplo de supuestos en los que se aplicaría, de tal guisa:

"Bueno pues... por ejemplo... eh... el que no se permitieran como... eh... ha ocurrido en... en algún momento... pues eh... no sé... eh... el planteamiento por ejemplo de que haya inmigrantes que puedan o no acceder a la sanidad ¿no? Le pongo un ejemplo completamente distinto al que usted me indica o al que yo quiero hacer referencia para que vea que hay conductas discriminatorias no solamente de palabra sino de hechos que tienen que ser reguladas y tasadas".