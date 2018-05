El racismo no es sólo cosa de 'Kim' Torra: la maldita hemeroteca xenófoba del independentismo catalán

Los independentistas y toda su corpo mediática de victimistas se han puesto histéricos a decir que el independentismo es integrador. Con el cinismo que supone que hablen de integración los mismos que han seguido demostrando día a día que no consideran catalanes a los no independentistas...

La tertuliana de TV3, Pilar Rahola, aseguraba que los artículos racistas de Quim Torra eran ironías sacadas de contexto ("manipulación soez", dijo Rahola en 'La Vanguardia' el 16.05.2018).

También el programa 'Polonia' de Toni Soler de TV3 del pasado jueves - ese que según Carles Francino es tan objetivo - decía que los artículos eran ironías descontextualizadas. Y Toni Comín dijo en TV3 que eran "hipérboles"...--El beso negro de Torra al asesino del empresario Bultó que le vale un brutal golpe de Tertsch en sus pelotas--

Es curioso cuando Rahola o Soler arremeten contra las arengas radiofónicas de Jiménez Losantos, ahí no usan el eximente de la 'ironía'.--La ridícula defensa de Mayka Navarro para justificar que Quim Torra la haya dejado en la calle durante su toma de posesión--

En su texto para defender a Torra, la tertuliana Rahola llegaba incluso a citar los insultos de la web 'Alerta Digital'. Quizá Rahola debería recordar que ni Jiménez Losantos ni los responsables de esa web-troll aspiran a presidir autonomía alguna y Quim Torra sí.--Los medios extranjeros le hacen el trabajo a los acoquinados de La Moncloa para hundir al nazi Torra--

¿Sólo Quim Torra?

Pero es llamativa la cursilería de los independentistas mediáticos que se han empeñado, como Mónica Terribas, en asegurar que el independentismo es transversal e integrador y que el supremacismo lepenista de Torra es una excepción.

¿Una excepción? ¿Hacemos inventario? ¿No le dijo la ex presidenta del parlament Nuria de Gispert a la catalana Inés Arrimadas que se 'largara a Cádiz' por su origen andaluz? ¿No dijo Gabriel Rufián que ni Arrimadas ni Jorge Fernández Díaz eran para él catalanes por no haber nacido allí? (TV3 no hace parodias de ellos, claro)--El porrazo de los agentes catalanes a Torra: "Los Mossos no son policía política"--

Lo de considerar que los catalanes nacidos en Andalucía o de origen andaluz eran menos catalanes o incluso, un peligro para Catalunya es algo que viene desde hace tiempo:

"El hombre andaluz no es un hombre coherente, es un hombre anárquico. Es un hombre destruido (...) es, generalmente, un hombre poco hecho, un hombre que hace cientos de años que pasa hambre y que vive en un estado de ignorancia y de miseria cultural, mental y espiritual. (...) Si por la fuerza del número llegase a dominar, sin haber superado su propia perplejidad, destruiría Cataluña. E introduciría su mentalidad anárquica y pobrísima, es decir, su falta de mentalidad'. (Jordi Pujol, fundador de Convergencia, ex presidente de la Generalitat en su libro "La inmigració, problema i esperança de Catalunya", Editorial Nova Terra, Barcelona, 1976, páginas 65, 67 y 68).

La encantadora familia Pujol, fundadora de Convergencia y gran aliado en su momento del PSOE felipista y el PP aznarista tiene muchos grandes momentos. Pujol, ya como ex president, también dijo que la inmigración en Cataluña suponía una pérdida de calidad educativa en el sistema escolar catalán. (3.05.2005 conferencia en el Ramón Llull).

La gran madre Marta Ferrusola contaba anécdotas entrañables:

"Mis hijos a veces jugando en el parque se me acercaban y decían: 'Aquí no, mamá, que todos hablan castellano" (Conferencia de Ferrusola en el Centro Cultural de la Caixa de Girona el 20.02.2001).

La misma Ferrusola que el 14.03.2008 ante Justo Molinero en Radio Tele Taxi - que no dijo ni pamplona como buen 'entrevistador de cámara'- soltó sobre José Montilla que "le molestaba mucho que el presidente fuera un andaluz con nombre castellano".--Tertsch apalea a Rajoy por permitir la última burla golpista: "Torra no quería ministros y el Gobierno se humilló y obedeció al racista"--

¿Pero es sólo cosa de los pujolianos? La lista da para mucho. El fundador de la ERC moderna de 1977 es Heribert Barrera. ¿Y qué opinaba Heribert Barrera? Pues el 1.03.2001 se presentaba un libro "Qué piensa Heribert Barrera" realizado por Enric Vila (hoy destacado tertuliano y propagandista indepe):

"Hay una distribución genética de la población catalana que estadísticamente es diferente a la población negra subsahariana".

En aquel libro Barrera se apuntaba a la teoría de que había 'demasiados extranjeros' en Cataluña y que su presencia podía obedecer a un plan para 'españolizar' la comunidad. (y de paso tenía tiempo para decir que el cociente intelectual de los negros americanos era menor que a los blancos y para defender la esterilización de los débiles mentales para que no contagiaran sus genes, una joya literaria).--'Polonia' (TV3) alcanza la cima del ridículo: presenta los artículos racistas de Quim Torra como una manipulación de C's y Domenech--

El sucesor actual de Barrera, Oriol Junqueras, escribía el 27.08.2008 en el periódico Avuí sus delirantes teorías para diferenciar a los españoles catalanes del resto de los españoles. "Los catalanes tenemos más proximidad genética con los franceses que con los españoles, que presentan más proximidad con los portugueses que con los catalanes".

En una ocasión Nacho Martín Blanco (Ciudadanos) cometió la osadía de citar el artículo y de inmediato fue desmentido por Empar Moliner y Carod Rovira y la propia presentadora de 'Els Matins', expertos en negar la mayor le tacharon de mentiroso. Martín Blanco sacó el artículo y la manipuladora Molinar seguía con lo de siempre "descontextualizado", la excusa de siempre.

¿Sala i Martí no habló también de genética? ¿Durán Lleida no despreció a los andaluces? ¿No lo hizo Puigcercós? Pero ahora resulta que el único racista es Torra y que el independentismo siempre ha sido "integrador".

Y el remate.

El remate de toda esta polémica son los intoxicadores profesionales como Antoni Bassas capaces de publicar un artículo diciendo que el catalanismo es integrador pero a la vez excluir del catalanismo a los no-independentistas diciendo cosa como que

"Ciudadanos es un partido creado contra la identidad catalana". Es decir que los catalanes no son independentistas y hablan castellano son contrarios a "la identidad catalana".

¿No se dan cuenta que el principio del racismo es insinuar que alguien es menos catalán que otro por el idioma que hable? (olvidando que tan catalán es el español como español es el catalán). Y por qué presentadores y tertulianos de TV3, Catalunya Radio o RAC1 sacan las antorchas contra catalanes que osan no cantar El Segadors como Jaume Barberá o Laura Rosel.

¿Cuándo Lluís Puig dice en el programa de Xavier Graset que es ofensivo que no canten Els Segadors que está haciendo sino señalar como 'menos catalanes' a los que no cantan esa canción?

Mientras a nivel nacional en España se burlan de aquel que ose decir que le gustan los símbolos oficiales, los indepes 'crucifican' al que no bese los suyos.

¿Y todos los gags de Toni Soler en 'Está Passant' o 'Polonia' (toma nota, Francino) en los que cada vez que sacan a un catalán no independentista le sacan como si sintiera asco de ser catalán "¡Soy ex-catalán! grita el 'imitador' de Albert Boadella en los gags.

"Es catalán, aunque sorprenda", presenta un presentador ante un 'imitador' de Albert Rivera que finge que le molesta que le recuerden que lo es. La semana pasada Soler hacia gracietas con que nunca aplaudirían a Rivera en España 'por ser catalán'.

La consigna del racismo identitario: todo catalán no independentista es anti-catalán. TV3 defiende bien esa idea (Gracias Rajoy por no impedirlo).

Pero eso sí, luego en las entrevistas políticamente correctas los indepes volverán a decir que el independentismo es integrador y que es catalán 'todo el que vive y trabaja en Catalunya'. No sois racistas. Peor. Sois racistas e hipócritas.