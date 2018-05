La podemita Lorena Ruiz-Huerta nos hiela la sangre con su demagogia al asegurar que la CAM destina el dinero para combatir la violencia machista a los toros

El nivelazo de Lorena Ruiz-Huerta es de una demagogia que asusta.

La podemita no tuvo mejor idea que preguntarle al nuevo presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, por qué destina el dinero para combatir la violencia machista a los toros.

Claro, así dicho, la anticapitalista se ganó el aplauso fácil de los suyos porque, si fuera cierto, dedicar dinero a políticas de erradicación de la lacra machista a subvencionar y promocionar que maten toros sería del todo impopular.

Hoy en #PlenoAsamblea he preguntado a Garrido por qué destina el dinero para combatir la violencia machista a los toros. No por ello he dejado de felicitarle por su nuevo cargo de Presidente, sobre todo por el alivio de habernos librado de él como Consejero de justicia... pic.twitter.com/nclUvo2EMy