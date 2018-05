Fichan a una tertuliana de 'Sálvame' como secretaria de Comunicación del PP madrileño y se arma el belén

Los populares han hecho público este lunes 28 de mayo de 2018 los nombramientos para la Comunidad de Madrid, tras la dimisión de Cristina Cifuentes de la formación política. Y a muchos les ha sorprendido que en este equipo capitaneado por Pablo Casado haya un nombre muy conocido para los seguidores de Supervivientes, Isabel Rábago.

La periodista cántabra, que ha trabajado para varias cadenas, tanto en La 1, Antena 3 como Telecinco, -y que su posición más potente fue participar en Supervivientes el pasado año-, forma parte ahora de la Vicesecretaría de Comunicación dirigida por Isabel Ayuso. Rábago será la que lleve la relación con los medios, y no recibirá compensación económica por ejercer esta nueva responsabilidad.

Isabel Rábago ha mostrado en numerosas ocasiones su simpatía por el Partido Popular y, en momentos concretos, la periodista ha defendido a los populares.

También ha dejado claro que no está nada de acuerdo con la política que hacen partidos como Podemos.

Según fuentes del PP, será preparar a sus políticos "para tertulias y programas de toda índole":

El nombramiento de esta licenciada en Periodismo por la Universidad Pontificia de Salamanca, ha incendiado las redes sociales.

Hacía tiempo que no veía Supervivientes, pero después de lo de Isabel Rábago me he puesto a verlo, no sea que haya algún futuro ministro.