Mayoral saca su lado más energúmeno contra Zoido y Ana Pastor tiene que intervenir para 'sujetar' al podemita

Los ojos se le salieron de las órbitas después de increpar a grito pelado al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, durante la sesión de control al Gobierno en el pleno del Congreso de los Diputados del 30 de mayo de 2018.

Rafa Mayoral, diputado de Podemos, montó un pollo salvaje escuchando la respuesta a la pregunta que Pablo Iglesias le había hecho al titular ministerial sobre por qué no se le había retirado la condecoración a 'Billy El Niño' después de que se acreditasen, supuestamente, las torturas que este había infligido a una serie de ciudadanos.

Zoido, sin despeinarse, respondía a Iglesias:

Este Gobierno no ha valorado la retirada de esa condecoración porque no la ha concedido este Gobierno sino que se concedió hace más de 40 años. Y nadie ha solicitado oficialmente que se retire ni parece que haya justificación legal. Si todo lo que usted acaba de relatar estuviese reconocido en una sentencia, ningún diputado de esta cámara podría pensar que no solo no era merecedor de esa condecoración sino que habría caído sobre él todo el peso de la ley