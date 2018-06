Apoteósico festival de garrotazos de la exsocialista Martu a Sánchez, Iglesias y Cañamero

El chorreo ha sido de escándalo. Martu Garrote, expulsada del PSOE por llamar al pan pan y al vino vino, le ha metido un soberano repaso a socialistas y podemitas a los que, directamente, les ha enfriado los ánimos con el éxito de haber derrocado a Mariano Rajoy de La Moncloa.

Garrote que, desde luego, no es sospechosa de pertenecer al ala conservadora, ha tenido mensajes para Pedro Sánchez, para Pablo Iglesias, para Susana Díaz, para Guillermo Fernández-Vara y para Cañamero.

A los podemitas, encarnados en la figura de Pablo Iglesias, les dice que si importante es retirarle la condecoración a Billy El Niño, más lo es arreglar la situación de paro y de precariedad de la gente de a pie.

A Cañamero, después de hacer el esperpento y el espantajo con la bandera de Andalucía, le recuerda que va a comerse un presupuesto que le pispa a esa comunidad autónoma 500 millones.

Y sobre Sánchez opina que en cuanto pise La Moncloa, lo de convocar elecciones enseguida va a caer en saco roto.

Una cosa os digo, en cuento voten unos y otros, adiós al Pedro plurinacional y bolchevique, hola al Pedro hombre de Estado, no me sacan de la Moncloa ni los GEOS y si no, al tiempo.