El envenenado aviso del insaciable Espinar a Sánchez para sacar tajada de la tarta ministerial

Están más que escocidos tras la decisión de Pedro Sánchez de dejarles fuera del Gobierno, algo que no se esperaban ya que ansiaban hacerse con gran parte del pastel tras haber participado en la 'merienda' a Rajoy. Pero las cosas están así, y los Presupuestos son de momento a lo único que pueden aferrarse los de Podemos con tal de sacar tajada. (Josep Borrell acepta la oferta de Pedro Sánchez y será el nuevo ministro de Exeriores de España).

Ramón Espinar le ha lanzado este lunes 4 de junio de 2018 un órdago de cuidado al recién estrenado presidente:

"Nunca nos sucedería que lleváramos a una Cámara unos Presupuestos como Gobierno que después tuviéramos que enmendar como grupo parlamentario porque no hacemos esas cosas, nosotros hacemos política con coherencia y llevando adelante las medidas que creemos que son buenas para la ciudadanía",

asegura.

Considera así que "el hecho de que el PP vaya a enmendar sus Presupuestos en el Senado significa que el PP no creía en los Presupuestos que presentó" y se pregunta quién cree en estos Presupuestos.

"El PP no cree, el PSOE los asume porque entiende que no tiene más margen de maniobra, pues tendremos en España unos Presupuestos que no le gustan a nadie",