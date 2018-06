El expresidente del Gobierno reclama "la indispensable reconstrucción de un centro derecha nacional que recupere sus señas de identidad"

Las soberanas hostias de Aznar a diestro y siniestro por no querer comulgar con nadie

"Mi compromiso es con mi país, con España y con los españoles. No tengo ningún compromiso partidario, ni me considero militante de nada ni me siento representado por nadie"