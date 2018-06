Polémica: un concejal del PP pide a Rajoy que se suicide

Al edil del PP del municipio valenciano de La Font de la Figuera, Elio Cabanes, se le ha ido literalmente la pinza y ha arremetido con gravísimas palabra y acusaciones contra el todavía presidente de su partido, y expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

El dirigente popular dirigía unas líneas a Rajoy, el 2 de junio 2018 después de haber ganado Pedro Sánchez la moción de censura, en la que le dice a su líder:

"Don Mariano siempre ha sido un estratega y ha ido ganando batallas y guerras. Espero que tenga un plan como siempre ha tenido porque si no es así, si quiere a este país y tiene vergüenza ya puede comprarse una cuerda y hacer lo de los samuráis pero a la española".

Cabanes continua su carta a Rajoy recriminándolo haber "dejado usted España a la peor izquierda que ha existido en nuestro país y también le ha dado España a los separatistas".

En este sentido, lamenta en su Facebook, que después de la moción de censura se puede prolongar el gobierno de la izquierda en España porque "estos no son Zapatero, que solo era un tonto motivado".

"Estos de ahora tienen malas artes, dominarán todos los medios, nos venderán una realidad que no es cierta y una benevolencia de todos sus actos", explica para concluir su escrito: "La España de criterio seguirá distinguiendo la verdad del engaño, pero no somos bastantes. No los quitaremos [del Gobierno] hasta que España vuelva a pasar hambre", concluye sus post el edil valenciano Elio Cabanes Sanchís.