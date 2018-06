Los 40.000 eurazos que ya ha recibido Anna Gabriel para vivir lujosamente en Suiza

La cupera Anna Gabriel sigue fugada en Suiza. Ginebra ha sido la exclusiva y cara ciudad elegida para vivir una vida puramente capitalista Mucho se ha escrito de los apuros económicos que la exdiputada más singular del parlament estaría atravesando en el país alpino pero la realidad es, según ha podido saber Periodista Digital en exclusiva, bien distinta.

Según diversas fuentes próximas a la formación catalana independentista, Anna Gabriel habría recibido ya aproximadamente 40.000 euros de la CUP y entidades próximas en concepto de donaciones. La importantísima cantidad de dinero recibida hasta ahora se habría ido transfiriendo poco después de su huida a Suiza el pasado 20 de febrero.

La cuenta es sencilla, la anticapitalista ha estado recibiendo unos 8.000 euros al mes para seguir manteniendo un alto nivel de vida en Ginebra en uno de los barrios más exclusivos y de mayor abolengo de esta ciudad europea. Según han apuntado fuentes próximas a la CUP a PD, "en principio estas donaciones se realizaban con la intención de sufragar su defensa legal pero ahora se están realizando para que pueda mantenerse hasta que encuentre un empleo que le han prometido en la Universidad".

El dinero procede de la organización de actos para recaudar fondos específicos con ese fin (como un concierto de grupos antisistema) y de las propias finanzas de la CUP, bastantes abultadas desde que han entrado en el ámbito institucional de la representación parlamentaria y municipal.

Y con ese dinero al parece Gabriel no se priva de nada. Compras, restaurantes, ocio y hasta peluquería para seguir con su cambio de imagen.

El alto nivel de vida que Anna Gabriel mantiene en Ginebra ya ha sido tema de comentario y crítica en algunos sectores de su propio partido y del catalanismo. En este sentido, destaca una denuncia formulada públicamente por Ignasi Guardans, que fue miembro de Convergencia Democrática de Cataluña hasta 2010, diputado autonómico de la V Legislatura del Parlament catalán por CiU, y miembro del Parlamento Europeo entre 2004 y 2009, que hace unas semanas escribía en su Twitter:

"No puedo dar datos por respeto a la privacidad. Pero anoche me contaron amigos de Ginebra cómo y sobre todo dónde vive cierta ex líder de la CUP en una de las calles con más abolengo de la ciudad... Digna de estudio esa radicalidad revolucionaria de quita y pon".