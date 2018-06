Mariano Rajoy: "No tengo sucesores ni delfines"

Mariano Rajoy es un 'señor' y ha salido a lo grande. Su sucesión como presidente del PP ya tiene fecha: serán los días 20 y 21 de julio, en un congreso extraordinario exprés, según ha anunciado hoy el presidente popular.

Rajoy ha presidido este 11 de junio de 2018 su última Junta Directiva Nacional de su partido, y ha subrayado que no tiene «sucesores ni delfines».

A los posibles candidatos que se presenten a la carrera por su sucesión, les ha pedido un debate de altura y grandeza, y sobre todo unidad al final de todo el proceso:

En el ambiente de la Junta Directiva se respiraba cierta competición. Nadie ha confirmado su candidatura, ni su decisión de no presentarse.

Alberto Núñez Feijóo y Soraya Sáenz de Santamaría, han evitado dar una sola pista.

Hasta que los plazos no se abran guardan sus cartas, y parecen a la expectativa de lo que puedan hacer los demás. María Dolores de Cospedal también guarda silencio.

En su intervención ante la Junta Directiva Nacional, Rajoy ha reconocido que el proceso que se abre ahora no es fácil.

Rajoy ha dejado abierta la carrera por su sucesión, sin señalar con el dedo absolutamente a nadie, y ha animado a presentarse a quien así tome esa decisión, «dictada por la vocación de servicio a España y el bien de nuestra formación política».

Por eso ha pedido un debate de altura y de grandeza.

Rajoy ha pedido a todos, en la Junta Directiva Nacional del PP, que sigan defendiendo la independencia de su partido, porque «nadie de fuera tiene derecho a dictarle lo que debe hacer, ni quién debe ser nuestro líder».

Sobre su papel en el partido y en el proceso que se abre a partir de ahora para la sucesión, Rajoy ha insistido en que ni quiere ni va a designar a nadie a dedo.

«La decisión os corresponde a vosotros. No voy a señalar ni a vetar. No voy a influir ni condicionar. Creo firmemente que no me asiste ningún derecho para influir en el resultado de este congreso. Mi última decisión fue la de irme y no debo tomar más decisiones sobre el futuro del PP».