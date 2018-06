Solo te falta el 'Welcome refugees': Sánchez se 'carmeniza' y ofrece España a los refugiados del 'Aquarius'

No lleva una semana de Gobierno y Pedro Sánchez sigue mostrando que él va a mandar unilateralmente, ya sea por la fuerza espúrea de sus 84 diputados, por reales decretos o porque le dé la real gana.

El caso es que el líder del PSOE y nuevo inquilino del Palacio de La Moncloa ha aprovechado la oportunidad que le brinda ser noticia a nivel internacional para, después de que Italia y Malta hayan rechazado ser puertos de acogida del barco 'Aquarius', donde viajan a bordo más de 600 inmigrantes, ofrecer España para que la nave traiga aquí a esos refugiados.

Según una nota remitida por La Moncloa:

He dado instrucciones para que España acoja al barco #Aquarius en el Puerto de Valencia. Es nuestra obligación ofrecer a estas 600 personas un puerto seguro. Cumplimos con los compromisos internacionales en materia de crisis humanitarias.

Sin duda, este gesto retrotrae inmediatamente al protagonizado hace ya un par de años por la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, cuando en el año 2016 convirtió la fachada del Palacio de Comunicaciones de Cibeles en el grat lema publicitario de 'Welcome Refugees'.

Eso sí, la alcaldesa, hasta la fecha, no ha acogido, que se sepa, a un solo inmigrante en su domicilio. ¿Repetirá la jugada Pedro Sánchez?

VAPULEO EN REDES SOCIALES

La decisión del presidente del Gobierno ha sido duramente acogida en las redes sociales donde la califican de un tremendo error de improvisación:

Un error lo acoger el barco "Aquarius" de Sanchez. La humanidad no debe confundirse con querer un titular de prensa. ¿Cuantos ministros socialistas acogen en su casa refugiados?

El gesto con el Aquarius es arriesgado y puede volverse en contra si no desencadena una respuesta europea. Italia puede usarnos de aliviadero. Y tenemos una frontera terrestre con Marruecos con una valla en Ceuta y Melilla que muchos podrían pedir derribar por coherencia.

#Aquarius No los verás en las noticias porque no son ni de Oriente Medio ni africanos. Son cubanos huyendo de la dictadura comunista. También mueren intentado alcanzar las costas estadounidenses. Allí no hay Aquarius... pic.twitter.com/pkv5iEl5zW